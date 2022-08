'Riccione come Marsiglia': sindaco di Riccione annuncia querela al rapper Emis Killa

Attualità

Riccione

| 08:18 - 23 Agosto 2022

Daniela Angelini.



"Riccione come Marsiglia, dopo le 18 fa paura". Così il rapper Emis Killa, sui social, invocando anche "manganellate alle ginocchia, ha scatenato reazioni sul web, ma non solo. Il suo intervento ha suscitato l'ira della sindaca di Riccione Daniela Angelini, che in una nota ha annunciato la volontà dell'amministrazione di querelare il rapper di Vimercate.

“Sono indignata dalle parole di Emis Killa - scrive la sindaca in una nota - Le respingo con forza e le ritengo frutto di assoluta malafede, ha raccontato una Riccione che non esiste. Ma nel mirino non c'è solo Emis Killa. Ad esempio le pagine social di Matteo Salvini hanno rilanciato le parole del rapper, assicurando soluzioni per la pubblica sicurezza in caso di vittoria del centrodestra alle elezioni del 25 settembre. Così, Angelini aggiunge nella nota: "La stessa valutazione verrà fatta nei confronti di esponenti politici nazionali e locali che per meri scopi elettorali intendono cavalcare questa azione denigratoria”.