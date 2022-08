Prolungamento Metromare fino a Rimini Fiera: niente Celle, passerà lungo tracciato ferrovia

Attualità

08:13 - 23 Agosto 2022

Quarantanove milioni di euro di finanziamento dal pnrr per prolungare il Metromare di Rimini dalla stazione alla fiera, ma con un tracciato diverso. Ieri pomeriggio (lunedì 22 agosto) il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha ufficializzato il via libera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla proposta di modifica avanzata dal comune di Rimini. Il nuovo tracciato inizialmente doveva passare dalle via Matteotti e XXIII settembre, una soluzione che era entrata nel mirino dell'opposizione. La nuova soluzione prevede che il tracciato segua quello della ferrovia, "con vantaggi in termini di fattibilità e inserimento dell'opera nel contesto urbano", evidenzia il primo cittadino.



“Il via libera del Ministero – chiosa il sindaco – è quindi una buona notizia perché questo tracciato ci permetterà una più rapida realizzazione dei lavori, in linea con le scadenze fissate dal pnrr”. Inoltre, "questa soluzione ci offre la possibilità di rendere più efficiente e performante un servizio fondamentale, per andare verso una città sempre più accessibile e attenta alla sostenibilità“.