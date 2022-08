Elezioni 25 settembre, Croatti guida i candidati del Movimento 5 Stelle

Attualità

Rimini

| 08:05 - 23 Agosto 2022

Marco Croatti.



I senatori del MoVimento 5 Stelle e referenti per l'Emilia-Romagna, Marco Croatti e Gabriele Lanzi, hanno depositato presso la Corte d'Appello di Bologna le liste dei candidati del MoVimento 5 Stelle espressi dall'Emilia-Romagna a seguito delle parlamentarie.



Per la Camera dei Deputati i candidati saranno: Davide Zanichelli, Elena Mazzoni, Carmine De Falco, Maria Francesca Pugliese per il collegio plurinominale Emilia-Romagna-01. Stefania Ascari, Gabriele Lanzi, Isabella Mazzei, Michele Dell'Orco per il collegio Emilia-Romagna-02 e Federico Cafiero de Raho, Marta Rossi, Mariano Gennari, Patrizia Mazzucchi per il terzo ed ultimo collegio. Per il Senato i candidati del MoVimento 5 Stelle saranno Maria Laura Mantovani, Stefano Zambonini, Elisabetta Canovi, Giuseppe Cappa per il collegio plurinominale Emilia-Romagna-01 e Marco Croatti, Anastasia Ruggeri, Fabio Selleri, Simona Domeniconi per il collegio plurinominale Emilia-Romagna-02.