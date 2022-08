Elezioni 25 settembre: Vannoni e Spinelli, due vicesindache in campo per il centrodestra

Attualità

Rimini

| 07:49 - 23 Agosto 2022

Da sinistra Domenica Spinelli ed Elena Vannoni.



La coalizione di centrodestra ha presentato la rosa completa dei suoi candidati in Emilia-Romagna, con il deputato uscente della Lega Jacopo Morrone che sfida l'ex sindaco di Rimini Andrea Gnassi "in casa sua", al collegio uninominale Romagna-Ferrara alla Camera.



In lista per il centrodestra anche tre esponenti della politica locale. La vicesindaca di Novafeltria Elena Vannoni correrà per Forza Italia: è al terzo posto nella lista plurinominale Emilia Romagna 2, dove capolista è Anna Maria Bernini.



Per ciò che concerne Fratelli d'Italia, la vicesindaca di Coriano Domenica Spinelli è al quarto posto nella lista plurinominale del Senato per Romagna-Ferrara. Beatriz Colombo, consigliera comunale di Riccione, è al quarto posto alla Camera nella lista della circoscrizione Emilia (Bologna-Modena).