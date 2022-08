Calcio C, il sammarinese Roberto Cevoli il nuovo tecnico del Novara

Sport

| 01:10 - 23 Agosto 2022

Il tecnico Roberto Cevoli.

L'allenaore sammarinese Roberto Cevoli, 53 anni (è nato a Rimini), è il nuovo allenatore del Novara (serie C girone A) dopo l'esonero di Marco Marchionni a poco più di due settimane dal via del campionato. Il tecnico ex Renate (quarto posto nell'ultima stagione ed eliminazione nel primo turno della fase nazionale dei playoff dalla Juventus U23), già giocatore del San Marino e del Cesena, era in lizza con Pierpaolo lo Bisoli candidato alla panchina del Sud Tirol. In questi giorni il Novara è stato allenato da Franco Semioli, tecnico della Primavera 4.

Da tecnico Cevoli ha iniziato nel Vicenza dal 2004 dove è rimasto sino al 2008, come vice di Angelo Gregucci (81 partite) e Giancarlo Camolese (49 partite); si è messo in proprio sulle panchine di Monza, Foligno, Sanremese (ha vinto la Coppa Italia Dilettanti portando i liguri in Serie D), Civitanovese, Reggina, Imolese, Renate nella stagione 2017/18 e nello scorso campionato (quarto posto). Il tecnico sanmarinese ha avuto anche esperienze all’estero negli albanesi del Kf Teuta. Ha lavorato anche in Cina realizzando il settore giovanile del Guoxoin.