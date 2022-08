Cosa fare a Rimini fino al 31 agosto: eventi che spaziano tra concerti, teatro e cultura

Eventi

Rimini

| 16:42 - 22 Agosto 2022

Casadilego.

L'estate riminese si prepara ad un'altra settimana ricca di appuntamenti fra cultura, teatro, musica e visite guidate. Prosegue fino al 25 agosto il Meeting per l'amicizia fra i popoli, crocevia di testimonianze ed esperienze di diversa provenienza culturale, con tanti appuntamenti fuori e dentro al quartiere fieristico tra incontri, mostre, musica e spettacoli.





Dopo l'anteprima di domenica 21 agosto nel segno di Tondelli, dal 25 agosto all'11 settembre torna la rassegna teatrale e musicale estiva Le città visibili, a cura di Tamara Balducci e Riccardo Amadei, che festeggia quest'anno la sua decima edizione, alla scoperta della bellezza delle arti e di una città che diventa palco itinerante.





Da non perdere le due mostre legate al mondo felliniano: la mostra fotografica di Patrizia Mannajuolo "Federico Fellini dietro le quinte", che il Fellini Museum ospita nella sede del Palazzo del Fulgor fino al 4 settembre con immagini, scattate fuori dalla scena, che colgono i momenti di rara spontaneità mostrando un Fellini vero e genuino e la mostra dal titolo 'Fellini forbidden', che resterà aperta fino al 6 novembre sempre al Palazzo del Fulgor, dedicata al lavoro grafico che il Maestro Fellini ha realizzato in preparazione del film 'Il Casanova' e che espone 42 disegni, autentiche caricature dell'organo genitale maschile,



Per scoprire le bellezze del centro storico è possibile scegliere fra diverse visite guidate alla scoperta di Rimini, da quelle insolite, come le visite teatralizzare di Insolito Tour, alle passeggiate all'alba, come il percorso al sorgere del sole di martedì 23 agosto alla scoperta della Rimini balneare, dal porto al Grand Hotel. Ogni mercoledì sera è possibile partecipare ad ai City tour di VisitRimini, mentre tutti i giovedì sera c'è Notturno d'Arte, la passeggiata culturale estiva tra luci e notturni fascinosi, tra i viali e le piazze del centro storico. Ma tante sono le opportunità di visite guidate per trascorrere serate all'insegna dell'arte della cultura.

Musica e divertimento per tutta la settimana anche al Parco degli Artisti, a Vergiano di Rimini, a partire dal Cabaret di Max Angioni, giovane, ma già affermato, nuovo volto della comicità italiana (25 agosto).





Il weekend del 27 agosto torna in Emilia Romagna e in particolare al centro termale di Rimini Terme, La Notte Celeste per una serata fra benessere, musica e pesce azzurro (sabato 27 agosto). Sempre a Rimini Terme mercoledì 24 agosto si tiene la sesta tappa de Il Giro del Mondo in 80 corti, il Festival itinerante di cortometraggi giunto all'ottava edizione.





Proseguono infine i mercoledì della Rimini Shopping Night, che vedono i negozi aperti fino a tardi, il tradizionale mercatino dei bambini in piazza Cavour, la Mostra mercato dell'artigianato handmade, Artigiani al Centro, e l'apertura delle sedi museali fino alle ore 23.





Continuano, come da tradizione, gli eventi a cura dei Comitati Turistici di Miramare, Rivazzurra, Marebello, Rivabella, Viserba, Viserbella, Torre Pedrera che propongono serate di musica, ballo e intrattenimento per tutte le età per trascorrere l'estate in allegria



Il calendario degli eventi in evidenza:

-fino a giovedì 25 agosto 2022

Fiera di Rimini, via Emilia, 155 – Rimini

Meeting per l'amicizia fra i popoli

Una passione per l'uomo

Festival estivo di incontri, mostre, musica e spettacoli, il Meeting di Rimini è una manifestazione dal carattere marcatamente internazionale, un crocevia di testimonianze ed esperienze di diversa provenienza culturale, avvenimento unico nel panorama mondiale, che affronta temi cruciali, nel libero e aperto dialogo con le personalità più interessanti della cultura, della politica e della fede.

La 43a edizione, dal titolo "Una passione per l'uomo", propone un manifesto che mette al centro l'uomo in una realtà difficile da decifrare, perché la sfida di come si fa a vivere tocca tutti e il coraggio di mettersi in gioco, la necessità di costruire relazioni autentiche, sono gli elementi decisivi per non soccombere.

Ricco il programma di spettacoli che si svolgeranno tra la Fiera e il centro storico, al Teatro Galli e alla Corte degli Agostiniani, dove, in collaborazione con la rassegna cinematografica 'Cinema sotto le stelle' a cura della Cineteca, propone una serie di film per tre serate.

Torna anche quest'anno il Meeting Music Contest, l'evento che nasce dalla sinergia tra Meeting Rimini e il Mei-Meeting delle Etichette indipendenti di Faenza, un concorso musicale dedicato alla Canzone d'Autore rivolto a giovani artisti e band, che si conclude il 24 agosto in Fiera, con una serata condotta da Lorenzo Baglioni.

Orario: 10.30 - 24.00 Ingresso: gratuito eccetto alcuni spettacoli

Info: meeting@meetingrimini.org - www.meetingrimini.org





Tra gli spettacoli:





lunedì 22 agosto 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Meeting Rimini: Leonardo e Michelangelo, due passioni per l'uomo

Lezione/spettacolo di Roberto Mercadini alla scoperta di due uomini straordinari ma, soprattutto, di due straordinari modi di amare gli esseri umani: Leonardo e Michelangelo, i due geni più carismatici del Rinascimento. Diversissimi e opposti in tutto. Eppure entrambi hanno amato l'essere umano, ciascuno dalla sua personale prospettiva.

Ore 21.30 Ingresso a pagamento. Sold out

Info: www.meetingrimini.org/edizioni/edizione-2022/programma-2022/





martedì 23 agosto 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Anche i santi hanno i brufoli

Spettacolo teatrale nell'ambito del Meeting di e con Giovanni Scifoni

Un racconto giullaresco dove l'attore e scrittore Giovanni Scifoni, accompagnato dai musicisti Davide Vaccari e Maurizio Picchiò, con il linguaggio divertente che lo contraddistingue, riporta ai giorni nostri le vicende dei santi del passato: San Giovanni Bosco, Sant'Agostino, San Giovanni di Dio, Santa Francesca Romana.

Ore 21.30 Ingresso a pagamento. Sold out

Info: www.meetingrimini.org/edizioni/edizione-2022/programma-2022/





giovedì 25 agosto 2022

Fiera di Rimini (Auditorium Intesa San paolo D3), via Emilia 155 – Rimini

Claudio Chieffo Charity Tribute

Concerto dedicato a Claudio Chieffo

Concerto finale dedicato al cantautore Claudio Chieffo, in occasione dei 15 anni dalla morte.

Sul palco ad interpretare i suoi brani e ad esibirsi accompagnati da una band residente, noti artisti del panorama musicale: Omar Pedrini, Mirna Kassis e Marketa Irglova, premio Oscar per la canzone "Falling Slowly" da poco reduce da una tournée di successo con il cantautore Glen Hansard. Ore 21.30 Ingresso a pagamento









-Dal 25 agosto all'11 settembre 2022

Sedi varie - Rimini centro storico

Le città visibili - X edizione 2022

Torna anche quest'anno la rassegna teatrale e musicale estiva a cura di Tamara Balducci e Riccardo Amadei. In decima edizione, le mante, custodi della saggezza dell'universo, guidano lo sguardo verso la bellezza delle arti, alla scoperta di una città che diventa palco itinerante di straordinari atti di esistenza. A pagamento Info: www.lecittavisibili.com



Dopo '1985 Apocalisse Tondelli', tutti gli spettacoli fino al 31 agosto:





giovedì 25 agosto 2022

Teatro degli Atti

Buy Blas - Quattro quadri sull'identità e sul coraggio

Spettacolo teatrale dei Mulino di Amleto Teatro

La rilettura del Ruy Blas di Victor Hugo.

Una ricerca di senso.

Ruy Blas è la storia di un uomo che si ritrova a rivestire un ruolo e un nome non suoi riuscendo, grazie a questo inganno, a utilizzare al meglio le sue qualità, i suoi valori e ad avvicinarsi a un amore altrimenti impossibile.

Gli attori entrano nel cuore del melodramma ottocentesco e rispolverano per il pubblico tutta la contemporaneità di un testo che si rivela una viva e raffinata riflessione sul senso dell'identità.

È un dialogo tra Victor Hugo e gli uomini di oggi.

ore 21.30 A pagamento Biglietteria on line al link bit.ly/3oSDECy (5 € e 4 € under 30). Cassa in loco attiva da un'ora prima dell'inizio: 8 €





venerdì 26 agosto 2022

Teatro degli Atti

Casadilego - Folcast in concerto

Due giovani talenti che hanno calcato le scene di palcoscenici di fama nazionale, arrivano da X FACTOR e SANREMO Casadilego e Folcast, a Rimini per un doppio concerto dal sound contemporaneo.

Le vendite on-line a prezzi scontati terminano alle ore 20.00 del giorno dell'evento. Per i posti rimanenti la biglietteria in loco apre il giorno di spettacolo alle ore 20.00. È consigliato l'arrivo allo spazio entro le ore 21.00.

ore 21.30 A pagamento. Biglietteria on line 8€ al link bit.ly/3zDigG6 Cassa in loco attiva da un'ora prima dell'inizio:11€





sabato 27 agosto 2022

Teatro degli Atti

Songs in a conversation Live - Sulle orme di Nick Drake

Roberto Angelini e Rodrigo D'Erasmo in concerto. Lo spettacolo nasce dal desiderio di testimoniare la grande passione per l'intramontabile Nick Drake, per tramandare e far conoscere ai giovani musicisti la sua eredità artistica e poetica, ricca di fragilità, lirismo e sensibilità, dando un tocco contemporaneo e moderno per restituire la magia e il carattere onirico delle versioni originali.

ore 21.30 A pagamento Biglietteria on line 8 € al link bit.ly/3P0mvS6 Cassa in loco attiva da un'ora prima dell'inizio: 11€





domenica 28 agosto 2022

Teatro degli Atti

Rimini

Spettacolo finalista del Bando RADAR promosso da ERT Emilia-Romagna Teatro Fondazione Spettacolo vincitore della VIII edizione di Director Under 30 del Teatro Sociale di Gualtieri (Premio delle Giurie congiunte).

Un filosofo del divertimento che cavalca il giorno e la notte vendendo sogni, un'operatrice balneare alle prese con i problemi del suo stabilimento, una cameriera che fa la stagione a Rimini nello stesso albergo da cinque anni e un'influencer a caccia dell'ultima tendenza.

Questi i personaggi con cui si trova a dialogare un giornalista arrivato in Riviera spinto dalla domanda: Che cos'ha Rimini? Perché questo luogo e non un altro è diventato nell'immaginario nazionalpopolare italiano - ma anche all'estero - il simbolo della vacanza e del divertimento che va bene per tutti?

ore 21.30 Biglietteria on line 5€ | 4€ under 30 al link bit.ly/3oUdrn1 Cassa in loco attiva da un'ora prima dell'inizio: 8€





lunedì 29 agosto e venerdì 2 settembre 2022

Lapidario Romano, via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Lei conosce Arpad Weisz?

Reading tratto dal libro di Matteo Marani dal titolo 'Dallo scudetto ad Auschwitz'.

Lo spettacolo Lei conosce Arpad Weisz?, è con Consuelo Battiston e Leonardo Bianconi. Riduzione del testo e regia di Gianni Farina.

Nela storia di Arpad Weisz convivono l'entusiasmo per un allenatore che ha rivoluzionato "Il giuoco del calcio" e il fastidio destato dal contegno degli italiani e degli europei di fronte allo strisciante antisemitismo che stava ammorbando il continente.

L'inesorabile palleggio tra il campo da calcio e il campo di sterminio riverbera nel progetto sonoro del reading che, congiuntamente al testo, reinventa ambienti e vibrazioni per restituire una storia che un silenzio di settant'anni non è riuscito a cancellare.

Ore 21.30. Ingresso a pagamento: 5€ | 4€ under 30 on line; Alla cassa in loco 8 €





venerdì 30 e sabato 31 agosto 2022

Lapidario Romano

Sergio

Sergio è un frammento minuscolo di una vita qualsiasi, un monologo moderatamente brillante con qualche piccola impurità tendente all'opaco. E' una voce sola in una scena vuota, un dialogo intimo e affettivo tra un colloquio interiore e... "Scusami tanto Sergio, ma il sagittario non è mai contento. Se hai sposato un sagittario non è certo colpa tua". Spettacolo di e con Francesca Sarteanesi. Collaborazione drammaturgia Tommaso Cheli. Costumi Rebecca Ihle. Produzione Kronoteatro e Gli Scarti. Con il sostegno di Armunia residenze artistiche - Festival Inequilibrio

ore 21.30​A pagamento. Cassa in loco attiva da un'ora prima dell'inizio: 8 €

Biglietteria on line 5€ | 4€ under 30 al link bit.ly/3daqlLc per lo spettacolo di venerdì 30 agosto. Al link bit.ly/3zFDt2x per lo spettacolo di sabato 31 agosto.









-sabato 27 agosto 2022

Riminiterme, via P. di Piemonte, 56 - Rimini Miramare

La Notte Celeste a Rimini Terme

Terme aperte in Emilia Romagna: spettacoli, eventi, natura e benessere

Torna la Notte Celeste, la festa italiana dedicata alle Terme, al benessere naturale, alle acque curative, evento unico in Italia. In Emilia-Romagna si fa festa con diversi appuntamenti fra spettacoli, musica, eventi natura, momenti benessere, piscine termali aperte la sera.

A Rimini la festa coinvolge Riminiterme ed offre ai turisti l'opportunità di vivere un giorno speciale, colorato di celeste come i colori dell'acqua e di essere accolti dalle atmosfere uniche dell'ambiente termale. Programma:

- dalle ore 19.30 alle ore 21.00 Rustida di pesce "azzurro" in collaborazione con Compagnia dei Pescatori (a pagamento)

- ore 21.00 Evento musicale: Cristina Di Pietro & PoP Deluxe. Una finestra sulla lunga strada della musica italiana ed internazionale a partire dagli anni '80 fino ad oggi, sapientemente dipinta da una band che nel suo nucleo condivide un lunghissimo viaggio di vita. Una tela di note che attraverso i grandi successi della musica pop si ramifica in tutte le sue influenze possibili. Un' esperienza impreziosita dal cuore, l'energia e il grande carisma della cantautrice e pianista Cristina Di Pietro (Ingresso libero senza prenotazione).

- dalle 20.30 alle 23.00, SPA aperta al pubblico: Centro benessere: sauna - stanza del sale - area relax e piscine con acqua di mare. (A pagamento). Mascherina obbligatoria. Per prenotazioni: Tel 0541 424011 - info@riminiterme.com

Ingresso gratuito

Info: 0541 424011 (RiminiTerme) info@riminiterme.com





-Dal 27 agosto al 4 settembre 2022

Rimini, Castel Simondo- Ala di Isotta e Cinema Fulgor

The Riders' land experience: gli eventi collaterali della Moto GP

Inizia il conto alla rovescia verso il MotoGP 2022 al Misano World Circuit e il territorio della Riviera di Rimini si prepara ad accogliere tifosi, appassionati, curiosi e amici con eventi collaterali alla tappa del Gran Premio della Repubblica di San Marino e della Riviera di Rimini (2 - 4 settembre). Il 27 agosto inaugura la mostra dal titolo "Le radici della Riders' Land" che racconta la storia delle minimoto nella scenografica Rocca Malatestiana di Rimini, Ala di Isotta.

(Info: info@motoclubpasolini.it), mentre il 31 agosto al Cinema Fulgor appuntamento con l'anteprima del documentario Minimoto Revolution, la storia di Vittoriano Orazi, l'uomo che inventò la minimoto e che mise in sella alcuni di quelli che oggi conosciamo come i più grandi piloti Italiani di fama mondiale.