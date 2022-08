Attualità

Rimini

| 16:33 - 22 Agosto 2022

Riceviamo e pubblichiamo le foto di un nostro lettore, che denuncia la presenza di nomadi e dei loro camper dietro il supermercato Aldi in via Flaminia a Rimini. Una presenza che lascia sempre i segni in termini di rifiuti abbandonati. La segnalazione parla di schiamazzi notturni e uso dell'acqua dei tombini senza autorizzazzioni, con la preghiera di un intervento da parte delle forze dell’ordine.