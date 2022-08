Nuova scuola Ferrari, ci siamo quasi: proseguono gli allestimenti

Attualità

Rimini

| 15:56 - 22 Agosto 2022

Primi arredi in aula.





Stanno proseguendo gli allestimenti delle aule, degli spazi comuni, delle palestre e degli esterni della nuova scuola primaria Ferrari, nel centro storico di Rimini. Se la maggior parte degli arredi scolastici erano già disponibili in sede, per il loro allestimento fisico si rende necessaria la partecipazione dei docenti e degli ausiliari, in grado di indicare la corretta sistemazione degli stessi, in base agli indirizzi educativi e organizzativi della scuola. D'altro canto non si tratta di una scuola come la precedente, ma di un nuovo spazio polivalente, un vero e proprio spazio di quartiere, aperto durante tutto il giorno e al servizio della comunità. Oltre gli spazi didattici per la scuola materna e la scuola primaria sono pronti e in via di allestimento anche la nuova palestra e gli spazi dedicati al civic center. Spazi funzionali e confortevoli in una struttura sana, efficiente e sostenibile dal punto di vista ambientale. Il nuovo edificio è stato realizzato con tecniche costruttive, soluzioni impiantistiche e materiali performanti sotto ogni profilo (strutturale, sismico, prevenzione incendi, energetica, barriere architettoniche, comfort abitativo, benessere, fruibilità e funzionalità, sensoriali e psicologico-cognitive, ecc), per ottenere un complesso edilizio a risparmio energetico e a ridotto impatto ambientale. I criteri progettuali utilizzati superano il concetto di organizzazione didattica basata sul modello della lezione frontale e propongono spazi modulari, facilmente configurabili e in grado di rispondere a contesti educativi diversi, ambienti flessibili e funzionali ai diversi sistemi di insegnamento e apprendimento, con spazi individuali, informali e di relax.