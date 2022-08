Un altro incidente nel riminese: ragazza in ospedale dopo lo scontro con un Tir

Cronaca

Rimini

| 15:49 - 22 Agosto 2022

Il luogo dell'incidente.

Un altro incidente sulle strade del riminese. Una ragazza è stata portata in ospedale dopo lo scontro avvenuto intorno alle 13 di lunedì 22 agosto in via Tolemaide, in direzione Autostrada. Per cause in corso di accertamento un tir e uno scooter scarabeo si sono scontrate, la ragazza è caduta a terra ed è stata trasportata grazie all'intervento degli uomini del 118 al pronto soccorso. Sul posto anche la Polizia Stradale che ha provveduto a gestire il traffico che, in un punto così cruciale, è andato in tilt.