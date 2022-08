Tennis, i vincitori di tutte le categorie al Queen's di Cattolica

Sport

Cattolica

| 15:10 - 22 Agosto 2022

Gloria Cassini premiata dalla giudice di gara Monica Costa, insieme a Giorgio Galimberti e a Nazario Boni, vice presidente del Galimberti Tennis Team.

E’ un’estate davvero in prima linea per il Galimberti Tennis Team, tra appuntamenti organizzativi e impegni sul fronte agonistico degli allievi dell’Academy.

Sui campi del nuovissimo Queen’s Club Cattolica si è infatti concluso il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14 maschile e femminile, tappa del circuito regionale che ha visto oltre cento “racchette in erba” darsi battaglia nei sei tabelloni in programma.

Pietro Marinelli (Montemarciano Tennis) si è aggiudicato il titolo nell’Under 10 maschile superando in finale Davide Puddu per 6-2 3-6 10-3.

Semifinali: Pietro Marinelli-Tommaso Pilati 6-0 6-0, Davide Puddu-Riccardo Arcangeli 6-4 6-3.

Tra le under 10 affermazione di Virginia Arduini (Tc Riccione) che nel match clou ha prevalso per 6-3 0-6 10-4 su Lucrezia Oliveti.

Semifinali: Virginia Arduini-Viola Matilli 6-0 6-1, Lucrezia Oliveti-Anita Amadio 6-0 6-2.

Nell’Under 12 maschile al termine di un confronto molto combattuto Lorenzo Ravaglia (Ct Massa Lombarda) si è imposto su Lucio Argentieri (Ct Vergato) per 6-0 3-6 10-7.

Quarti: Lucio Argentieri (n.2)-Frederick Cortesi (n.7) 7-5 6-4, Domenico Di Stefano (n.1)-Michele Tonti 7-6 6-2, Lorenzo Ravaglia (n.4)-Giovanni Neri (n.5) 4-6 7-6 10-3, Pietro Tombari (n.3)-Federico Attanasio (n.6) 7-5 2-0 rit. Semifinali: Ravaglia-Di Stefano 7-5 6-2, Argentieri-Tombari 3-6 6-2 10-8.



Nel corrispondente tabellone femminile Emma Lanzoni (Tc Faenza) ha rispettato il ruolo di principale favorita battendo 6-1 6-1 Lucrezia Cavalieri (Ct Zavaglia Ravenna).



In categoria Under 14 femminile successo di Gloria Cassini, promettente allieva della Galimberti Tennis Academy, che nel match clou ha sconfitto 6-1 6-0 Alice Battistelli (Tennis Team Fano).

Quarti: Aurora Baldassarri (n.4)-Laura Libra 6-4 7-6, Emma Lanzoni (n.2)-Debora Amadei 6-3 6-1, Alice Battistelli-Vittoria Muratori (n.1) 6-3 6-4, Gloria Cassini (n.3)-Diletta Sabbioni 6-0 6-2.

Semifinali: Battistelli-Baldassarri 6-1 6-1, Cassini-Lanzoni 6-3 6-1.

Completa il quadro la vittoria nell’Under 14 maschile dell’emiliano Alberto Nicolini (Sporting Club Sassuolo) che in finale ha liquidato 6-1 6-0 Lorenzo Neri (Club La Meridiana Casinalbo).

Quarti: Enea Carlotti (n.4)-Diego Pensalfini 6-2 6-2, Lorenzo Neri-Mattia Occhiali (n.2) 6-3 4-6 10-2, Alberto Nicolini (n.1)-Leonardo Bartoletti 6-1 6-2, Alessandro Vallicelli (n.3)-Enea Sabatini 7-5 6-4.

Semifinali: Neri-Vallicelli 7-5 1-6 10-8, Nicolini-Carlotti 6-3 6-1.

Le premiazioni sono state effettuate dal giudice di gara Monica Costa, affiancata dal direttore di gara nonché responsabile tecnico del Queen’s Club Cattolica, Giorgio Galimberti, e dal vicepresidente Nazario Boni.