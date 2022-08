| 13:45 - 22 Agosto 2022



Nella notte appena trascorsa (21 agosto) i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto per furto aggravato un italiano 32enne che era stato sorpreso dopo aver rubato uno zaino da un’autovettura parcheggiata a Miramare, nei pressi di piazzale Gondar. L’uomo, subito bloccato con ancora in mano lo zaino, contenente gli effetti personali ed il portafogli della vittima, è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della direttissima.