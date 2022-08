In giro per Rimini nonostante avesse divieto di ritorno: nei guai 26enne L'uomo è già coinvolto in un procedimento penale per rapina

Cronaca Rimini | 13:37 - 22 Agosto 2022 Foto di repertorio. I Carabinieri della Stazione di Rimini-Miramare nel week-end appena concluso (19-21 agosto) hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di un ragazzo nordafricano di 26 anni per aver più volte violato il provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Rimini, che pendeva nei suoi confronti dopo un procedimento penale in cui il ragazzo è coinvolto per aver verosimilmente commesso una rapina nelle settimane precedenti. Controllato a Rimini e verificato che aveva a suo carico questo ordine di restrizione, il ragazzo è stato tradotto al carcere di Rimini.





Un altro arresto da parte dei Carbinieri nel week-end per il reato di evasione un uomo italiano, classe 1974, già sottoposto agli arresti domiciliari e sorpreso fuori dalla propria abitazione, senza averne titolo o valida giustificazione.

