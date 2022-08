Vintage in piramide: il mercato Vinokilo sbarca al Cocoricò

Eventi

Riccione

| 13:23 - 22 Agosto 2022

Lidokilo.

Vinokilo, la più grande kilo sale europea di 2nd hand e vintage sostenibile d'Europa, arriva al Cocoricò per la data di chiusura del summer tour italiano Lidokilo, che per tutta l'estate ha toccato location balneari urbane e turistiche con l'iconico format multi esperienziale che unisce shopping, talk, entertainment, food & drink per informare, intrattenere e creare valore esperienziale promuovendo un lifestyle consapevole ed in linea con le esigenze ambientali e sociali della contemporaneità.





Per il gran finale di stagione Vinokilo e Cocoricò presentano "Wed-Day I'm in Love", una due giorni ispirata alle iconiche atmosfere dei matrimoni a Las Vegas e dei festival come Coachella e Burning Man per celebrare l'amore in tutte le sue forme: sabato 3 e domenica 4 settembre la piramide simbolo del clubbing italiano ospiterà un love festival in cui Robin Balser - CEO e founder di Vinokilo, partito da un piccolo store in cui scambiare libri e vestiti usati ed oggi nei 30 Under 30 di Forbes per aver creato dal nulla uno dei principali poli europei di moda sostenibile – unirà singoli, coppie e gruppi in una cerimonia collettiva lunga 48 ore in nome dei principi di libertà e amore universale per le persone e per il pianeta che da sempre ispirano Vinokilo.



Oltre alla celebrazione delle unioni simboliche ed ai corner in stile vintage & festival wedding - dal photo booth analogico alla registrazione del certificato di matrimonio riconosciuto dalla Libera Repubblica dell'Amore Vinokilo, dallo stand di abiti ed accessori vintage da cui attingere liberamente per la cerimonia alla make up station in stile Euphoria - sarà possibile sperimentare il format dello shopping al kilo insieme alla musica ed all'animazione del Cocoricò in una nuova formula e nuovi orari. La due giorni Vinokilo ❤ Cocoricò segna inoltre il ritorno di Rimini Market Place, iniziativa locale sul vintage e second hand che riprende dopo lo stop pandemico con diversi stand all'interno dell'area vendita di Vinokilo.