San Leo omaggia Fabrizio De André: serata evento in piazza Dante Alighieri

| 13:01 - 22 Agosto 2022

Andrea Amati.

San Leo omaggia uno dei più grandi cantautori italiani di tutti i tempi. “Attenti al gorilla” è il titolo del concerto-omaggio a Fabrizio De André in programma mercoledì 24 agosto a partire dalle 21.30 in piazza Dante Alighieri (ingresso gratuito). Uno spettacolare tributo a De André, reinterpretato e rivisto in una chiave del tutto inedita basata su un sound e un'impronta vocale originali, moderni ed estremamente coinvolgenti. Un tentativo di smitizzare l'intoccabile Faber esaltando il suo repertorio più ironico, giocoso e graffiante.



Sul palco Andrea Amati (voce), Andrea Costa (violino), Massimo Marches (chitarra), Pasquale Montuori (batteria), Francesco Preziosi (basso), Stefano Zambardino (tastiere, fisarmonica).



Per informazioni: San Leo 2000 Srl tel. 0541-926967 Whatsapp 339-5497576