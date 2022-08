Calcio Eccellenza, Victor San Marino: 3-0 alla Primavera del Rimini

Sport

Repubblica San Marino

| 12:08 - 22 Agosto 2022



Battuta in scioltezza per 3-0 la squadra Primavera del Rimini ieri pomeriggio al campo di Rivazzurra. In gol per i titani l’attaccante Alessandro Mantovani, il vice capitano Antonio De Queiroz e il capitano Alex Ambrosini. Il divario a livello di gol sarebbe potuto essere più ampio per il Victor San Marino, ma la traversa ha negato per ben tre volte la gloria e la gioia personali al centrocampista Lorenzo Lombardi, al difensore Alessandro Monaco e all’attaccante Nicholas Marra.



I biancazzurri, anche in questa occasione, hanno espresso un bel gioco e dimostrato di essere in una forma fisica smagliante. Tutto ciò fa ben sperare i tifosi e i dirigenti del Victor San Marino in vista della prima partita del Campionato dell’Eccellenza Emilia Romagna 2022/2023: domenica 28 agosto alle ore 16.30 i titani, tra le mura amiche dell’Acquaviva Stadium, se la dovranno vedere con il Russi per provare a mettere in cassaforte i primi tre punti della stagione (prezzi biglietti: 10 euro uomo, 5 euro donna).



Nel frattempo è aperta da venerdì scorso la campagna abbonamenti del Victor San Marino per la stagione 2022/2023, la seconda consecutiva nell’Eccellenza Emilia Romagna.



Il claim di quest'anno è "Noi siamo Titani", a rimarcare da un lato l'attaccamento al territorio e dall'altro l'importanza dei tifosi per la squadra.



Gli abbonati hanno accesso a tutte le 19 partite casalinghe del Victor San Marino a un prezzo agevolato: 140 euro per gli uomini