Mai più perdita di dati dal telefono

| 11:42 - 22 Agosto 2022

La nostra vita è tutta quanta nel nostro smartphone? Forse no, e in effetti la domanda era provocatoria. Tuttavia, non si può mettere in dubbio il fatto che per la maggioranza di noi – tutti forze? - lo smartphone sia un compagno costante.



Qualcuno non se ne separa mai, non lo spegne mai, sceglie di ricevere notifiche da ogni programma o servizio al quale ha accesso; e poi ha almeno un account su ogni social possibile, mette like, commenta, risponde a commenti e tag. Altri ne fanno un uso più moderato, legato magari principalmente al lavoro; resta comunque il fatto che le mille funzioni che ormai ogni smartphone integra, rendono lo strumento indispensabile.



E’ ovvio quindi che qui siano contenuti dati e file importanti per noi, talvolta anche a livello sentimentale: password, foto, musica, messaggi. Tanto che oggi la preoccupazione di perdere il cellulare non riguarda tanto l’oggetto in sé ma il suo contenuto. O meglio: chi ha un telefono di gamma top, teme anche lo smarrimento dello stesso. Chi è in attesa del nuovo iPhone, sa che dovrà fare un vero investimento per un articolo dalla qualità eccellente. Ma per quanto la qualità sia buona, bisogna poi saperne gestire le funzioni e l’archivio.



Come stare tranquilli? Usando le app apposite. Una soluzione totale, ottimale e a costo davvero molto contenuto è quella proposta da Dr.Fone, una app intuitiva e completa, che regala di base due certezze: la prima è che nessun nostro dato sarà mai perduto, si tratti di foto, password, messaggi, musica; la seconda è che tutto sarà disponibile facilmente nel momento in cui ne avessimo bisogno, senza complicazioni o perdita di tempo in ricerche.





Dallo smartphone al computer: la soluzione migliore

PC e iPhone, come trasferire dati





Anche i meno esperti di tecnologia da anni cercano qualche metodo per salvare almeno una copia dei file sul telefono. La soluzione più immediata è quella di, come quello offerto da Google. Lo spazio comunque non è enorme, e permette di salvare solo alcune categorie di file; per esempio, non si può fare un backup dei messaggi WhatsAppInoltre, se per esempio vogliamo recuperare alcune foto per stamparle o condividerle, bisogna comunque avere una connessione per arrivare sul cloud, e poi cercarle nelle diverse cartelle. Tutto trasferire foto da iphone a PC in maniera immediata, senza perdere tempo.Questa è proprio una delle funzioni di una componente dellaQuesto brand, leader nella creazione di programmi per la creatività e la sicurezza, offre prodotti semplici da usare, che forniscono soluzioni alle difficoltà quotidiane per qualsiasi device.Dr.Fone permette di salvare i dati del cellulare sia che si usiPer prima cosa scaricare l’applicazione Dr.Fone sul vostro computer, poi collegate lo smartphone. Potrete scegliere se spostare tutti i file, o solo una parte, catalogandoli con ordine.In questo caso, si presenta come una, programma che davvero in molti, per quanto amanti del mondo Mac, trovano inutilmente complicato. Possiamo trasferire quindi non soltanto foto, masempre con la massima sicurezza.

Ci si preoccupa sempre di trasferire ciò che c’è nel cellulare sul pc, ma non si pensa che anche l’operazione opposta è fattibile, quanto utile. Intanto perché anche il pc può rompersi; quindi se non avete al momento un hard disk esterno per il backup, può aiutarvi lo smartphone.



Soprattutto, perché potete trasferire file da PC a iPhone di musica e film. Se dovete partire per un viaggio, potete creare la vostra playlist a computer durante qualche pausa dal lavoro, e poi trasferire tutto sul telefono.



E’ possibile farlo grazie alla funzione Gestore Telefono della suite di Dr.Fone, collegando i dispositivi con un cavo USB; non servirà quindi nemmeno una connessione.