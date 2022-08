Cade dalla tettoia al Gros di Rimini e fa un volo di 5 metri: operaio in gravi condizioni

Cronaca

Rimini

| 11:06 - 22 Agosto 2022

Sul posto si sono portati i carabinieri e i soccorsi sanitari.

Incidente sul lavoro, operaio fa un volo di 5 metri. I fatti sono accaduti nella mattinata di lunedì all'interno del Gros a Rimini al Blocco 95 traversa 12. Un addetto alla manutenzione dell'impianto di allarme, è salito su una pensilina all'esterno di una ditta per effettuare dei controlli. La struttura non ha retto al peso dell'uomo che è volato a terra da grande altezza. Sul posto per i soccorsi personale del 118 che ha allertato anche l'eliambulanza, atterrata in via Coriano. L'uomo, 58 anni italiano, A.V. le sue iniziali, è stato stabilizzato, intubato e portato d'urgenza al Bufalini di Cesena in condizioni gravi. Sul posto anche i Carabinieri e gli ispettori della Medicina del Lavoro.