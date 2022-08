Viserba pronta ad ospitare la tappa del Padel Tour 2022

Sport

Rimini

| 10:14 - 22 Agosto 2022

Luca Carli ed Edoardo Berardi.

Si appresta a ripartire il ‘Padel Tour 2022’, circuito di tornei Open organizzato dal comitato FIT Emilia Romagna. Un mese dopo la tappa andata in scena al Circolo Up Tennis di Torre Pedrera, saranno i nuovissimi campi del Viserba Padel Club (via Marconi 78) ad ospitare le avvincenti sfide a colpi di pala, tra pareti e gabbie: è infatti in calendario da venerdì 26 a domenica 28 agosto la competizione, maschile e femminile, per il circolo riminese primo importante appuntamento della sua storia organizzativa nel padel. Le Iscrizioni sono aperte sino alle ore 12 di mercoledì 24 agosto sul portale (per informazioni: tel. 0541 738584): per tutti i partecipanti il kit di benvenuto, tanto divertimento e, ovviamente, in palio per chi avanzerà nei tabelloni preziosi punti per la classifica del circuito (100 ai vincitori, 75 ai finalisti, 50 in semifinale e 30 nei quarti, come prevede il regolamento varato dal delegato padel regionale Michele Cotelli), rilanciato dopo due anni di stop forzato a causa del coronavirus.



Al comando della graduatoria maschile al momento con 280 punti c’è Luca Carli, ex campione di beach tennis, vincitore a metà luglio sui campi del Fantini Club Cervia nell’evento griffato Loft1 e poi finalista a Torre Pedrera (piazzamento ottenuto anche in primavera al Sun Padel Riccione), seguito dal bolognese Alessandro Cervellati e dal ferrarese Andrea Patracchini, appaiati a quota 250. Quindi l’altro portacolori del Padel Club Riccione Edoardo Berardi, sulla quarta poltrona con 155 punti, con in scia il sammarinese William Forcellini e Federico Galli (Sun Padel team), affiancati a 150. Settima posizione per l’altro titano Jarno Giardi, con 110 punti, a precedere Pietro Conti (Padel Club Riccione), a quota 105. Poi cinque atleti a 100 punti: i due emiliani Leonardo Baldi e Simone Cerfogli, trionfatori dell’ultimo torneo disputato, Filippo Necchi, Andrea Evangelisti e Fabio Ferrari. Alle loro spalle un terzetto con 80 punti, formato da Luca Marchetti, Michael Smid ed Edoardo Vampa, subito dietro un gruppetto di otto unità a quota 75: Matteo Baldi, Alberto Nieri, Nicola Remedi, Vinicius Trevisan, Marco Nanni, Alberto Scafoletti, Giuseppe Montenet e Alessandro Tombolini. Segue quindi Jacopo Crini con 60 punti, quindi altri giocatori assestati a quota 50 e 30 punti, per un totale di settantatre padelisti che al momento hanno raccolto punteggio utile ai fini della classifica.

La classifica femminile del Padel Tour 2022 è invece guidata da Matilde Danieli, in vetta da sola a quota 160, a precedere Maria Sole Ugolini (Padel Club Riccione) e la bolognese Chiara Sasdelli, che condividono la seconda poltrona con 150 punti, poi in quarta posizione Laura Bianchini (130 punti). Quinto posto per Cristina D’Ettorre con 110 punti, subito davanti a un terzetto a quota 100, composto da Martina Camorani, Anna Signorini e Veronica Vandi. Quindi (80 punti) la coppia formata da Marta Del Sal e Federica Rossi, seguita da un quartetto a quota 75, composto da Cecilia Pattacini (bolognese che disputa il campionato di serie B con il Padel Club Riccione), Erika Morello, Silvia Trassinelli e Alessia Madia. A 60 punti, in 15esima posizione, c’è Silvia Bonori, poi otto concorrenti appaiate a quota 50: si tratta di Francesca Lepri, Giulia Nenzioni, Erika Guerzoni, Federica Singo, Elena Viezzoli, Chiara Delorenzi, Ilaria Brunelli e Claudia Brunelli. E infine altre sette atlete a 30 punti,così da portare a trenta il numero di giocatrici attualmente in graduatoria. Da regolamento al Master finale si qualificheranno i migliori 32 giocatori e le 16 migliori giocatrici.