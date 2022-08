Mostra fotografica in riva al mare lunga 60 spiagge, fino al 31 agosto 'La Vita Dolce'

Eventi

Rimini

| 09:13 - 22 Agosto 2022

Una delle foto esposte.

“Sono un cittadino residente a Modena che da decenni viene a Rimini in vacanza. Ho visto che il 31 agosto termina l'esposizione. Io e mia moglie rimaniamo incantati ogni giorno”. Roberto, via mail. “Buona sera, mi permetto di farvi i miei più veri e sentiti complimenti per l’iniziativa , bella, emozionante e assolutamente esplicativa di una Rimini che fu e che è. Da riminese vi sono grato e orgoglioso di un progetto così bello”. Nicola, via mail.

Sono questi alcuni commenti degli ospiti della spiaggia che si sono ritrovati ad ammirare la prima mostra fotografica di sempre sulla riva del mare, “La Vita Dolce”, inviati all’organizzazione.

Allestita a inizio luglio a pochi passi dall’acqua è un'esposizione di 100 pannelli che ritraggono fotografie in bianco e nero di Rimini, curata da Gianni Donati e Pio Sbrighi. Le immagini che raccontano i luoghi più nascosti e le scene più lontane dall’immaginario comune della città e della spiaggia imperano su quasi 2 km di riva. A ogni immagine, un commento poetico, un inserto esplicativo, un rimando alla cultura romagnola che viene

fuori dalla mente degli autori o dalla penna del celebre autore Marco Missiroli. La mostra “La Vita Dolce” dà modo ai riminesi di viaggiare nei meandri più nascosti della loro quotidianità, ai turisti di immergersi in una destinazione principalmente conosciuta come località balneare, ma che contiene, nella sua morfologia e nella sua tradizione, piccole gemme di preziosa bellezza. È probabilmente per questo che gli ospiti-visitatori rimangono “incantati” ad ogni passeggiata, qualcuno addirittura spinto a chiedere ai fautori del progetto di poter avere i pannelli che compongono il percorso a fine esposizione. L’esperimento di portare in spiaggia un’iniziativa così culturalmente ricca può dirsi riuscito: è una mostra che va dalle persone, in mezzo alla gente, accompagna i bagnanti lungo 60 spiagge. La mostra chiude un cerchio aperto mesi fa, quando i bagnini della Cooperativa Operatori di Spiaggia di Rimini hanno sostenuto e presentato la realizzazione del volume “Rimini di Pietra, Nuvole e Sale”, da cui l’esposizione trae origine.

“La Vita Dolce” è visitabile fino al 31 agosto, per ora. Gli organizzatori immaginano già la possibilità di portare “La Vita Dolce” altrove, di riproporla, visto il successo, anche fuori stagione, a spiagge svuotate, ma nulla di certo è stato stabilito.