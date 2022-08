Paura per due ragazze inseguite in auto fino a San Marino

Cronaca

Repubblica San Marino

| 08:49 - 22 Agosto 2022

Le inseguono in auto fino a San Marino.

Ritornano in auto da Rimini verso San Marino e vengono inseguite da un'altra macchina fino oltre il confine. E' successo la notte scorsa e, a raccontarlo sui social, sono proprio le due ragazze. Poco prima delle 2 di notte le giovani stavano salendo in auto per ritornare verso casa quando sono state avvicinate da due uomini con fare molesto. Le ragazze sono partite subito venendo inseguite sulla superstrada da un'Audi con a bordo i due. Le giovani hanno allertato la Gendarmeria e, una volta entrata in Repubblica, la macchina dei ragazzi è finita nel mirino delle forze dell'ordine che, in un primo momento, non sono riuscite a bloccarla. Dopo qualche ora l'Audi è stata notata tornare a San Marino dove è stata fermata dalle pattuglie della Gendarmeria e Polizia Civile. A bordo del mezzo un uomo di nazionalità marocchina di 27 anni e un 24enne egiziano. Il 24enne aveva già una denuncia per ingresso irregolare in Italia.