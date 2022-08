Emis Killa: "Riccione come Marsiglia, dopo le 18 fa paura"

Cronaca

Riccione

| 08:35 - 22 Agosto 2022

Emis killa.

"Riccione è diventata Marsiglia comunque. Una volta i giovani andavanmo lì a divertirsi, le famiglie anche. Ora dopo le 18:00 se sei un bravo ragazzo devi avere paura a farti una passeggiata sul lungomare. Le manganellate nelle ginocchia ci vogliono". E' il tweet con cui Emis Killa, rapper milanese, parla della Perla Verde. Un messaggio che ha scatenato commenti a favore e contrari sull'opinione espressa dall'artista. Alcuni utenti confermano le sensazioni espresse da Emis Killa "Ormai devi avere paura di girare da solo in alcune città o paesi perché trovi altri ragazzi che vanno in cerca di confusione" scrive un fan "il tempo di alzarmi da una panchina e in un millesimo di secondo mi hanno rubato la borsa" fa eco un'altra utente di Twitter. Ma anche in tanti si dicono invece contenti di Riccione e di quello che offre in termini di sicurezza "Il lungomare l'ho bazzicato poco, su viale Ceccarini anche in piena notte non ho visto nulla di particolarmente strano" dice uno "Vado a Riccione tutti gli anni da dieci anni, ci sono andato con la famiglia anche quest'anno, vado sul lungomare la sera senza problemi", "mai avuto paura sul lungomare" rispondo altri utenti. Alcuni twitter puntano il dito sull'esempio che i rapper possono dare con i loro testi mentre altri si chiedono "Perché Marsiglia?"