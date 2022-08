Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 18:02 - 21 Agosto 2022

Un 15enne è stato ricoverato in codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena dopo un incidente avvenuto oggi (domenica 21 agosto), alle 15.20 circa, a Pianventena di San Giovanni in Marignano. Lo scontro tra il ragazzino in sella a un scooter e un'auto, le cui cause sono in corso d'accertamento da parte della polizia locale, è avvenuto all'altezza del civico 563 di via Morciano. Il ferito è stato trasportato in ospedale con l'eliambulanza.