Basket A2, RivieraBanca: Johnson ed Ogbeide sbarcati in Italia. Lunedì inizio della preseason

16:58 - 21 Agosto 2022

RivieraBanca Basket Rimini comunica con grande entusiasmo che Jazz Johnson e Derek Ogbeide sono sbarcati nel tardo pomeriggio di ieri all'aeroporto "Marconi" di Bologna per poi trasferirsi in serata a Rimini, la loro nuova casa.

La combo-guard nativa di Portland ed il centro nigeriano-canadese cominceranno la preparazione insieme al resto dei compagni nella giornata di lunedì 22 agosto, agli ordini dello staff tecnico capitanato da Coach Mattia Ferrari.

Contestualmente, la Società comunica che il roster 2022-2023 verrà completato dagli under Elia Morandotti, David Sirri e Nicolò Baldisserri.

Elia è un play/guardia che nella scorsa stagione ha dapprima giocato nell’Under 17 Angels/RBR di Massimo Bernardi per poi aggregarsi alla truppa U19 durante le Finali Nazionali di Ragusa, disputando un grande torneo grazie al suo talento di tiratore.

Nicolò è una guardia di 192 cm proveniente da Cervia, così come David che invece raggiunge i 196 cm ed agisce come ala. "Per questo motivo si ringrazia sentitamente la società cervese per aver dimostrato enorme disponibilità" dice il club biancorosso.

Riepilogando, ecco il gruppo squadra al completo che si ritroverà al PalaSGR di Santarcangelo:



0 Andrea Tassinari

3 Simon Anumba

4 Davide Meluzzi

7 Nicolò Baldisserri

8 Alessandro Scarponi

11 Stefano Masciadri

12 Marco Arrigoni

13 Ursulo D’Almeida

14 Francesco Bedetti

21 David Sirri

22 Jazz Johnson

30 Elia Morandotti

34 Derek Ogbeide





Capo allenatore: Mattia Ferrari

Viceallenatore: Mauro Zambelli

Assistente allenatore: Larry Middleton

Preparatore atletico: Marco Bernardi