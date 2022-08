Riccione, 'assedia' i turisti per rubare le borse. Bloccato dopo inseguimento

Cronaca

Riccione

16:40 - 21 Agosto 2022

Foto di repertorio.



Sono proseguiti in questo fine settimana, a Riccione, i controlli della polizia locale. Nella notte tra sabato e domenica (20-21 agosto) una pattuglia si è occupata di un giovane di origine algerina, domiciliato in una comunità delle Marche, che aveva molestato e cercato di sottrarre borse e oggetti personali a diverse persone nella passeggiata tra il porto e piazzale Azzarita. Gli agenti, nell'ambito del turno di controllo svolto dal servizio in motocicletta,sono stati richiamati alle 1.30 da una coppia di turisti che lamentavano il tentato furto della borsa da parte del giovane. Questa segnalazione è stata seguita da altre analoghe, così la polizia locale ha iniziato le ricerche, individuando il ragazzo algerino in compagnia di altre due persone, che sono riuscite a dileguarsi. Non così la persona che era ricercata e che è stata bloccata dopo un inseguimento ai Giardini dell'Alba. Vano il suo tentativo di opporre resistenza. Il giovane è stato denunciato.