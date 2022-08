Basket C Silver, Titans: eletto il nuovo direttivo

Sport

Repubblica San Marino

| 15:04 - 21 Agosto 2022

LA PALLACANESTRO TITANO HA UN NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO



La Pallacanestro Titano cambia ufficialmente pagina. Le news su staff e giocatori che prenderanno parte al prossimo campionato di C Silver Umbria – Marche verranno svelate prossimamente, ma intanto annunciamo il cambio al vertice della nostra società.



Il consiglio direttivo che fino a qui era al timone, con al vertice il Presidente Marco Ciacci per 12 stagioni, si è dimesso. Ora a guidare i Titans ci sono nuovi volti, uomini e donne che vi annunceremo qui di seguito.



È la fine di una bella avventura e l’inizio di un’altra che parte col massimo di entusiasmo e voglia di fare. Prima di svelarvi i nomi alla guida della società ci prendiamo due righe per salutare chi fin qui ha diretto i Titans e ne è stato sempre vicino con passione. Innanzitutto, il Presidente Marco Ciacci, il Vicepresidente Alessandro Bianchini, il Segretario Roberto Bombini, il Dirigente responsabile Nicola Ercolani e tutti coloro che hanno affiancato la compagine dirigenziale nel corso degli anni.



Ecco il nuovo Consiglio Direttivo, subito operativo in vista della stagione agonistica 2022-2023.



PRESIDENTE: Giuseppe Carbone

VICEPRESIDENTE: Simona Carbone

SEGRETARIO: Ivan Palmieri

DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Gualandi