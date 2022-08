Sant'Agata Feltria ospita 27 giovani violinisti di talento

Attualità

La collaborazione tra il Quattro Corde Festival ed il comune di Sant'Agata Feltria continua anche quest'anno. Da oggi (domenica 21 Agosto) al 1° Settembre 2022 il comune dell'entroterra riminese ospiterà 27 giovani violinisti di talento, provenienti da vari paesi del mondo, che con i loro insegnanti, violinisti di fama internazionale e docenti al Royal College di Londra ed altre istituzioni musicali di prestigio, vivranno giorni di lezione, studio, prove e concerti nei suggestivi scenari dell'Alta Valmarecchia.



Il "Quattro Corde" farà così convergere a Sant'Agata Feltria alcuni dei migliori interpreti della scena musicale internazionale; in programma serate musicali divulgative, sia nella cornice del teatro Angelo Mariani, sia presso il museo delle arti rurali di San Girolamo, sia presso il monastero di S. M. Maddalena. Direttore esecutivo e promotore dell'iniziativa è il maestro Marco Minnozzi, a cui giungono i ringraziamenti dell'amministrazione comunale.



"Ringraziamo il comitato per la salvaguardia ed il decoro dei beni storici e culturali di Sant'Agata Feltria, il Giardino della Speranza, la proloco di Sant'Agata Feltria, le Suore Clarisse e i Frati Cappuccini per l'ospitalità che ogni anno riservano agli studenti del Quattro Corde Festival. Ci preme ringraziare anche chi, in passato, come amministratore, ha da sempre appoggiato questa iniziativa", evidenzia l'amministrazione comunale.



Il comune di Sant'Agata Feltria si pone l'obiettivo di promuovere iniziative di alto livello sul piano culturale; quest'anno, tramite la collaborazione con "Voci nel Montefeltro", si è tenuta a Sant'Agata Feltria la prima mondiale della cantata "La Canora Contesa" diretta del Maestro Raphael Fusco. A Giugno infine è partita ufficialmente la collaborazione con il Plautus Festival.