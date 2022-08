Calcio Eccellenza: la rosa del nuovo Victor San Marino

Sport

Repubblica San Marino

21 Agosto 2022

Il nuovo San Marino con l'ospite della presentazione Rocco Siffredi.



Ieri sera (sabato 20 agosto) il centro commerciale Atlante di San Marino ha ospitato la presentazione della squadra di calcio, iscritta al campionato di Eccellenza. Tra i nuovi arrivi sul Titano spiccano i difensori Alessandro Monaco e Luca Tiraferri, i centrocampisti Enrico Sabba, Lorenzo Lombardi e Demba Kamara, e gli attaccanti Ekwalla Dioh, Alessandro Mantovani, Alberto Malo e Nicholas Marra



Confermati sei giocatori dal roster della scorsa stagione: il portiere Gianmarco Pazzini, i difensori centrali Emiliano Pedrazzini e Antonio De Queiroz (nuovo vice capitano), i centrocampisti Matteo Morelli e Nicholas Santoni, e l'attaccante Alex Ambrosini (nuovo capitano)-



Presenti nella rosa del Victor anche cinque calciatori di nazionalità sammarinese: i difensori Alessandro Tosi e Alberto Guerra, e i centrocampisti Lorenzo Lazzari, Matteo Giorgi e Filippo Pasolini.



Staff tecnico 2022/2023 Victor San Marino: allenatore - Stefano Cassani; vice allenatore - Paolo Rossi; preparatore atletico - Samuele Tomasini; preparatore dei portieri – Daniele Bovo; fisioterapista - Giacomo Tonti.



Rosa squadra 2022/2023 Victor San Marino:



Portieri - Gianmarco Pazzini (1990, italiano, confermato), Michael Munari (2005, italiano, proveniente dal Cattolica).



Difensori - Antonio De Queiroz (1990, italobrasiliano, confermato), Alessandro Monaco (1998, italiano, acquistato dal Progresso), Luca Tiraferri (2003, italiano, in prestito dal Rimini), Alessandro Tosi (2001, sammarinese, acquistato dalla Correggese), Emiliano Pedrazzini (1998, italiano, confermato), Pietro Mengucci (2003, italiano, acquistato dal Cattolica), Alberto Guerra (2004, sammarinese, proveniente dalla San Marino Academy), Antonio Stellacci (2002, italiano, acquistato dalla Del Duca Grama), Alessandro Manuelli (2004, italiano, acquistato dall'Alma Fano).



Centrocampisti - Lorenzo Lombardi (2000, italiano, acquistato dall'Aglianese), Enrico Sabba (1998, italiano, acquistato dalla Sammaurese), Matteo Morelli (2002, italiano, confermato), Filippo Pasolini (2003, sammarinese, proveniente dalla San Marino Academy), Nicholas Santoni (1997, italiano, confermato), Lorenzo Lazzari (2003, sammarinese, proveniente dalla San Marino Academy), Demba Kamara (2003, sierraleonese, ex Rimini), Giacomo Buda (1999, italiano, acquistato dalla Del Duca Grama), Matteo Giorgi (2001, sammarinese, ex Forlì).



Attaccanti - Manuel Mazzavillani (2004, italiano, in prestito dal Ravenna), Alessandro Mantovani (2002, italiano, acquistato dalla Del Duca Grama), Alberto Malo (1995, italiano, acquistato dal Cotignola), Ekwalla Dioh (1999, italiano, acquistato dall'Accademia Pavese), Alex Ambrosini (1986, italiano, confermato), Nicholas Marra (2002, italiano, in prestito dal Ravenna).



Organigramma societario: presidente - Luca Della Balda; consigliere e segretario generale – Tiziano Canini; consigliere – Silvano Valentini; dirigenti – Pierluigi Benedettini e Sandro Macerata; consigliere e direttore sportivo - Gian Luca Bollini; responsabile area tecnica - Giampaolo Mazza; responsabile settore giovanile – Giampaolo Donati; responsabile area scouting – Firmino Pederiva.