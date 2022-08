Calcio Eccellenza: Rocco Siffredi tiene a battesimo il nuovo San Marino

Sport

Repubblica San Marino

| 12:40 - 21 Agosto 2022

Una maglia n.10 del San Marino per il pornodivo Rocco Siffredi.



Serata di presentazione in grande stile, e con tanti entusiasti tifosi presenti, per il Victor San Marino ieri sera (sabato 20 agosto), nella bella cornice dell'Atlante Shopping Center di Dogana (Rsm).



Giocatori, staff tecnico e dirigenti biancazzurri sono impazienti di intraprendere con il massimo impegno la loro seconda partecipazione al Campionato di Eccellenza Emilia Romagna. A suonare loro la carica ci ha pensato, oltre al numeroso pubblico, anche il pornodivo di fama internazionale, imprenditore nel mondo dei vini e special guest dell'evento, Rocco Siffredi, che, in compagnia di sua moglie Rozsa Tassi, ha elogiato la squadra e, come solo lui sa fare, l'ha invitata a esprimere sempre prove di grande carattere sul campo.

Diversi spettatori, convinti dalla bontà e dalle ambizioni del progetto Victor, hanno voluto già aderire ieri sera alla campagna abbonamenti 2022/2023 per poter seguire dal vivo i biancazzurri in tutte le partite casalinghe dell'Eccellenza e dare un importante sostegno alla società, l'unica sammarinese presente in un campionato italiano di calcio. Campagna abbonamenti che è aperta a tutti da venerdì scorso, ancora per qualche settimana. Inoltre, a fine serata, più di qualcuno si è persino rivolto alla dirigenza per avere maggiori informazioni su un'eventuale partecipazione all'azionarato diffuso del club.

"Quest'anno abbiamo allestito una squadra di altissimo livello per la categoria. Faremo sicuramente un bel calcio, l'abbiamo già dimostrato nelle amichevoli contro squadre superiori alla nostra. Vogliamo, inoltre, avvicinare il più possibile i tifosi e gli sponsor alla squadra: chiedo esplicitamente a loro di starci vicino e sostenerci in questa nuova stagione, dove vogliamo ottenere sul campo la promozione in serie D", ha dichiarato il presidente del Victor San Marino, Luca Della Balda.

Tra le novità di quest'anno, c'è anche la nascita di due squadre giovanili: una, allenata da Pasquale Vittorio, prenderà parte al Campionato Juniores U19 Emilia Romagna, mentre l'altra, il cui allenatore è Giordano Cinquetti, parteciperà al Campionato Allievi U17 Provinciale Rimini.