Lettori: storie di serate estive riminesi che non tornano più

Attualità

Rimini

| 12:35 - 21 Agosto 2022

Foto dall'archivio storico della polizia locale di Rimini.



Riceviamo e pubblichiamo dal lettore Gaetano Dini



Questa me l'ha raccontata un mio amico.



Serate estive di stagioni riminesi che non tornano più



Erano gli ultimi giorni di giugno 1974.

Giornate estive sì ma ancora un tantino acerbe e proprio per questo piacevoli.

Al compagno di classe del mio amico era arrivato dalla Sicilia il cugino, Leonardo.

All'epoca erano tutti tre 18enni.

Leonardo era un “normanno”, biondo, occhi azzurri, zigomi alti, viso sagomato e dai lineamenti aggressivi ma sarà stato alto 1,70/71.



Una sera loro tre erano andati al Bull and Bush.

Avevano conosciuto due inglesi carine.

Non so con quali mezzi erano andati al Ritual a Bellariva.

Ancora la discoteca si chiamava Ritual e non Life.

Il mio amico ed il suo compagno di classe si erano seduti sui divani abbracciati con le due ragazze.

Leonardo era rimasto a sedere vicino loro.

Ad un certo punto quella che stava col mio amico gli dice “la mia amica vuole stare con l'altro ragazzo”.

Lui sorpreso le ha detto, “va bene glielo dico”.

Dopo un breve conciliabolo coi due cugini, “passaggio di testimone”.

Leonardo si è seduto al posto di suo cugino ed ha continuato l'abbraccio ed i baci che erano stati sospesi con la ragazza che poi aveva voluto lui.

Leonardo tra l'altro di inglese ne sapeva pochino, quindi parlava il “linguaggio internazionale”, quello delle occasioni estive.

Un “passaggio di testimone” così capita poche volte ed il mio amico se l'è sempre ricordato questo episodio.



Ma con Leonardo non è finita qui.

Un'altra sera loro tre erano ancora al Bull and Bush ed avevano conosciuto due sorelle svedesi molto carine che potevano avere, la più piccola 15/16 anni e la più grande 16/17.

Stavano all'hotel Fantasy, vicino il Bull and Bush.

Quella sera erano stati tutti cinque anche fuori dal locale a passeggiare, parlare, ridere, scherzare.

Solo che Leonardo sapendo poco inglese, di conversazione ne faceva “nisba”, metteva in campo quasi solo la sua “presenza scenica”.

Tutto da quei marciapiedi estivi sembrava grande quella volta, gli alberi, i "buildings", a noi "gnomi" serali itineranti.



Un paio di sere dopo il mio amico era andato al Bull and Bush da solo.

Lui era fuori dal locale quando sul marciapiede incontra le due sorelline svedesi che si dirigevano verso il Bull and Bush.

In inglese gli hanno detto “andiamo al Bull and Bush perchè vogliamo incontrare Leonardo”.

Allora il mio amico gli ha risposto in inglese “Leonardo è andato via (went way)”.



Loro gli hanno chiesto, “dove ?”.

Lui ha risposto “è tornato in Sicilia”.

Loro di rimando “cos'è Sicilia, una discoteca ?”.

“No, la Sicilia è una grande isola nel sud dell'Italia.

Leonardo è tornato a casa sua dove abita”.

Appena hanno capito, ideato la situazione, al mio amico non lo hanno neanche salutato e di corsa sono tornate affrante verso il loro hotel.

Chissà i pianti quella notte !



Il mio amico c'è rimasto come un fesso. Non si poteva capacitare.

Ha pensato “Come, c'è un riminese alto 1,77 (dopo lui è cresciuto un altro pelino), spalle larghe, occhi e capelli castani e due svedesine carine, bionde con gli occhi azzurri qui in vacanza a Rimini vanno a valorizzare l'omologazione con loro (Leonardo) invece di valorizzare il contrasto con loro (io) ?

Qui a Rimini andate a prendere “la cotta” per Leonardo, un normanno ?

E poi tutte due le sorelle ? Pazienza una !

Quanti “Leonardi” vedete tutti i giorni in Svezia ?“.



Ha poi pensato che anche l'inglese del Ritual che aveva voluto Leonardo aveva gli occhi chiari ed era di razza germanica pure lei.

A onor del vero anche lei come anglo-sassone aveva valorizzato la bellezza normanna !

Quindi, in conclusione è sempre valido il proverbio “enca par al doni (anche per le donne) “anche l'occhio vuole la sua parte”.

Così pensando è poi entrato al Bull and Bush.



Questo potrebbe sembrare un racconto stile fantasy, tanto per rimanere in tema col nome dell'hotel delle due svedesine ma non lo è.

Sono episodi estivi che potevano svolgersi solo in quegli anni che avevano atmosfere così lontane e diverse da quelle attuali, atmosfere che oggi noi giudichiamo strane ma che quella volta non lo erano.

Avevano quel pizzico di magia comica da cartoni animati di Walt Disney che oggi non esiste piu'.

Atmosfere mitiche quelle che anche dopo tanto tempo da allora è un “must” ricordare.