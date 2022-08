Cronaca

Rimini

| 21:57 - 20 Agosto 2022

Il luogo dell'incidente.

Scontro auto bici nella serata di sabato 20 agosto in viale XXV Marzo 1831 a Rivabella di Rimini. Il ciclista è rimasto ferito, riportando traumi di media gravità. Sul posto i sanitari del 118 con ambulanza e automedica che hanno trasportato in ospedale il ferito per accertamenti. Sulla dinamica indagano gli agenti della polizia municipale che stanno accertando i fatti.