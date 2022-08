Concerti all'alba, sulla spiaggia di Riccione c'è lo GnuQuartet

Eventi

Riccione

| 15:16 - 20 Agosto 2022

GnuQuartet.

Domenica 21 alle 6:00 alla spiaggia 49 di Riccione tornano le Albe in controluce con un magnifico ensemble, lo GnuQuartet, il gruppo musicale composto da Francesca Rapetti (flauto), Roberto Izzo (violino), Raffaele Rebaudengo (viola) e Stefano Cabrera (violoncello), quattro straordinari musicisti, le cui le cui note recano ognuna il prestigiosissimo marchio del conservatorio e una tecnica sopraffina, un cast dal repertorio raffinato in grado di stupire il pubblico con trame imprevedibili, superare i confini della musica classica per scoprire nuove e attraenti sonorità.



La band acustica degli Gnu spazia abilmente tra diversi generi musicali, tra le chitarre dei Muse e i bassi delle hit anni '80, tra le distorsioni prog, i chiaroscuri caravaggeschi di Faber e le armonie sinfoniche custodite nella memoria, per compiere evoluzioni tecniche complesse, firmare con il proprio talento inserti e contaminazioni ardite che entrano nella trama sonora originaria, la cesellano con coerenza e fluidità, producendo una delle sfaccettature della stessa gemma melodica. Gli Gnu studiano, rischiano, sparigliano carte e spartiti, si mettono in gioco costantemente: nelle loro mani, strumenti e note diventano malleabili e pastosi come vetro colorato, riflettono la luce, a volte come un candelabro ottocentesco, altre come un accecante faro psichedelico, però, sempre a incantare e a coinvolgere il pubblico.