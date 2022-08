Palazzo Lettimi nuova sede Agenzia delle Dogane, no di Renzi

Attualità

Rimini

15:07 - 20 Agosto 2022

Palazzo Lettimi.



"L’insediamento della sede dell’Agenzia delle Dogane è compatibile nel Palazzo Lettimi e nel Centro Storico?". Se lo chiede il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi, che evidenzia le sue battaglie in consiglio comunale per "la ricostruzione filologica" iniziate una decina d'anni fa e dunque esprimendo le sue perplessità "sulla destinazione a sede dell'Agenzia delle Dogane, poco compatibile con la storia di Palazzo Lettimi, che secondo la volontà di Giovanni Lettimi, insigne pianista, doveva diventare la sede delle scuole musicali del comune". Considerando che l'attuale Istituto Superiori di studi musicali, intitolato a Lettimi, è stato trasferito al palazzo degli Agostiniani, Renzi suggerisce di impiegare Palazzo Lettimi come sede di rappresentanza e presidenza dell’Università, con spazi per le attività culturali pubbliche.



Le perplessità di Renzi non si fermano qui: "Il precedente trasferimento dell'Agenzia delle Dogane, da via Destra del Porto al centro agroalimentare, era finalizzata a ridurre l'impatto sulle strade di tir e autoarticolati". Spostando Agenzia delle Dogane "nel cuore del centro storico, in una zona ztl", c'è il rischio di "appesantire la già compromessa, mobilità locale e l’accessibilità allo stesso centro storico".