Palio de lo daino, arriva l'attesa disfida tra le quattro Contrade

| 07:23 - 21 Agosto 2022

Fuochi d'artificio al Palio de lo daino.



E’ l’appuntamento più atteso. La disfida tra le quattro Contrade (Borgo, Castello, Contado e Montebello) che oggi (domenica 21 agosto) si daranno battaglia per contendersi la 33esima edizione del Palio de lo daino.



Come vuole la tradizione, saranno tre le prove in cui i concorrenti dovranno cimentarsi. La prima si terrà alle ore 18 in Piazza Maggiore: protagonisti saranno i Balestrieri della Compagnia de San Michele de le terre de Mondaino che, divisi in squadre, daranno vita ad una gara di destrezza, talento e abilità, colpendo con le loro antiche armi il bersaglio posto su un muro sopra il porticato della piazza. Alle 19.20 sarà la volta di un altro appuntamento imperdibile, ovvero la Corsa delle oche. Un vero e proprio spettacolo che animerà le vie del borgo, accendendo il tifo del pubblico e degli appartenenti alle Contrade. Il tutto culminerà alle alle 22.20 in Piazza Maggiore con Lo Giuoco de lo Palio: i concorrenti indosseranno i tradizionali copricapi che riproducono la testa di un daino e si sfideranno per decretare ufficialmente la Contrada vincitrice della 33esima edizione del Palio. A quel punto avranno inizio i festeggiamenti che proseguiranno per tutta la notte tra brindisi e musica: a mezzanotte li Fuochi artifiziosi ‘incendieranno’ il castello di Mondaino, facendo calare il sipario sulla manifestazione e lasciando gli spettatori con il naso all’insù.



Tanti gli spettacoli e gli appuntamenti in programma nella quarta giornata. Alle 18.20 in piazza Maggiore andrà in scena “All’improvviso la rima”, movenze et risa con Gianluca Foresi di Orvieto che darà prova dell’arte del rimeggiar all’improvviso; alle 18.40 “Giuochi de bandiera” con la Compagnia de li Sbandieratori de la libera terra de San Marino. Si continua alle 19 con “Cacciar co li falconi et li levrieri” di messer Gianluca Barone e, alle 20, “Trampolorum”: danzatrici irriverenti et musici della Compagnia Circateatro de Urbino. Seguirà alle 20.30 il Corteo de lo Castello de Mondaino. Alle 21, sempre in Piazza Maggiore, sarà la volta di “Lo signore ne rise di bona maniera” con Gianluca Foresi. Da non perdere alle 21.30 “Giubilo et Gaudio”: spettacolo che alternerà musica e danza con Dulces Damae, Mons Damarum, The faires lullaby, Le allegre note. Alle 22 torneranno i “Giuochi de bandiera”, mentre alle 23 in scena ci sarà “L’ultimo cavaliere”: volontate et arditezza de un Cavaliere Templare, al ritorno de la terra Santa, son minacciate da visioni de fantasia, passioni et battaglie, ne le quali cavalieri terribili, come li barbari, invadon lo campo con foco et fiamme (Compagnia Teatro dell’Aleph).



Il Palio si snoderà poi nelle altre vie e piazze del centro di Mondaino, con diversi appuntamenti che faranno prendere vita alle varie location: dalla Discesa Fontana alla Discesa Levante passando per Contrada Borgo e Orti Fornacella. Anche per questa edizione, inoltre, le quattro Contrade hanno allestito la propria taverna con ottime bevande e pietanze “per lo conforto delli voti stomaci e de le gole arse”.