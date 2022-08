Meeting, lo speciale: il messaggio del Papa dà il via all'edizione 2022

Attualità

Rimini

| 13:02 - 20 Agosto 2022





Con la lettura del messaggio di Papa Francesco, il presidente Bernard Scholz ha aperto l'edizione del 2022 del Meeting dell'amicizia tra i popoli, che cade nell'anno del centenario della nascita del fondatore di Comunione e Liberazione, Luigi Giussani. Il messaggio del Pontefice è stato salutato da un lungo applauso della platea. "Ci confronteremo sugli interrogativi dell'oggi, dall'economia alla politica e soprattutto alla educazione delle nuove generazioni" ha annunciato Scholz.



GENTILONI: PNRR; SERVE ACCELERARE "Bisogna accelerare sui piani, non ripensare o ricominciare da capo. Se c'è qualcosa di concreto da modificare, le porte a Bruxelles son aperte: ma per cose limitate, non per ricominciare da capo un programma da cui dipende la sorte della economia europea". Lo dice il commissario Ue, Paolo Gentiloni. ospite della prima giornata del Meeting. "Se dobbiamo correggere correggiamo, ma non dobbiamo ricominciare da zero", prosegue. "Stiamo attraversando come economia europea acque molto agitate, con inflazione e alti costi delle energie, ma ancora abbiamo la possibilità di scommettere sul fatto che un certo livelli di crescita possa essere tenuto. Dipende dal Pnrr. L'Appello della Commissione: è attuiamo questo programma Next generation EU. Mai come oggi disporre di queste risorse è fondamentale. Possiamo discutere con i diversi governi qualche concreto aggiustamento mirato, qualcuno ce lo ha già chiesto, ma non si ricomincia da zero: si va avanti e le correzioni da fare, se necessarie, si fanno in corsa", conclude.



MONSIGNOR PEZZI SUL CONFLITTO UCRAINO Alla luce dei conflitti aperti nel mondo, "l'esperienza della pace è quanto di più lontano ci sia dal cuore dell'uomo. Pace è una della parole più ripetute, forse la più ripetuta nel parlare quotidiano, nei discorsi politici e religiosi. Quando si parla tanto di qualcosa è perché probabilmente è assente. A me è capitato speso in questi mesi, in questi anni, non solo dopo il 24 febbraio", data di inizio del conflitto tra Russia e Ucraina, "di sentire tanti fedeli che non vogliono o non riescono a sentire parlare di pace anche se la desiderano dal più profondo del loro cuore". Lo ha detto Monsignor Paolo Pezzi, Arcivescovo Metropolita della Madre di Dio a Mosca, intervenendo, in videocollegamento, all'incontro 'Artigiani di pace. La passione di conciliare' al Meeting di Rimini. In questi tempi, ha osservato riferendosi in particolare al rito della confessione , "mi ha colpito come tutti, spesso in lacrime, si siano venuti a confessare, confessando non solo e non tanto un peccato ma questa incapacità a respingere la violenza, l'odio che sentivano nel loro cuore. Per qualcuno l'unica via di fuga era come l'indifferenza, un cercare di non pensarci". Anche perché, ha proseguito Monsignor Pezzi, "l'esperienza della pace, il dono della pace non è una conquista umana. Non raggiungeremo la pace dopo un certo passo, una tappa, di un certo cammino: l'odio, questa rabbia cattiva, la cattiveria non sono parte della nostra esperienza umana ma qualcosa che arriva da fuori, - ha aggiunto -: è la spada di Satana, la menzogna. Abbiamo una forza che è quella di domandarla, la pace, e di accoglierla come Cristo ce la da nei nostri rapporti. La pace - ha concluso - è un dono e come tale va accolta e riconosciuta".



PETIZIONE: RIPENSARE AL RUOLO DEI PARTITI Un appello alla società civile per le elezioni del 25 settembre, un "richiamo alla responsabilità di tutti politici e cittadini a prendere sul serio questo delicato momento di passaggio per il Paese": lo lanciano, a margine del Meeting di Comunione e liberazione, Mauro Magatti, sociologo ed economista insieme a Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la sussidarietà. "L'idea - spiega Magatti - è di ricomporre questo mondo variegato e ricco che accompagna il nostro paese nel tentativo di un programma che guardi al bene del Paese. La priorità è il bene delle persone, perché troppo spesso i partiti guardano l'interesse di parte". Vittadini aggiunge che "l'appello viene da forze politiche che si innervano nel tessuto sociale, per migliorare la situazione nel paese intero. Vorremmo chiedere ai politici qualcosa che non è nella campagna elettorale ma un ripensamento del ruolo dei partiti". "Il 6 settembre - ricorda Magatti - dialogheremo con il mondo politico, ma la nostra non è una iniziativa per queste elezioni, è una iniziativa di legislatura. Il nostro è un appello affinché la società civile richiami il mondo politico a delle priorità per il paese intero".