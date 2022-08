Tennis, Open femminile del TC Viserba: in cinque si quaificano per il man draw

Sport

Rimini

| 12:44 - 20 Agosto 2022

Giorgia Benedettini.

Nel torneo Open femminile del Tennis Club Viserba siamo alle battute finali del tabellone di 3°, in attesa dell’esordio delle big. Si qualificano per il main-drawì, tra le altre, Giulia Bancale (Tc Ippodromo), Stella Cassini, allieva della Galimberti Tennis Academy, Giulia Tozzola (Ct Cacciari), Sara Aber (Ct Zavaglia), allieva della Ravenna Tennis Academy, e Giorgia Benedettini (Ct Cast San Marino).

Turno di qualificazione: Stella Cassini (3.1, n.1)-Aurora Fabbri (3.2) 6-4, 4-6, 10-3, Giulia Tozzola (3.1)-Maria Vittoria Ranieri (3.2) 6-0, 6-0, Sara Aber (3.1, n.3)-Carlotta Venera (3.2) 6-2, 6-1, Giulia Bancale (3.2)-Alice Stella (3.1, n.4) 6-2, 6-0, Giorgia Benedettini (3.2, n.5)-Elena Ravani (3.3) 6-2, 6-1, Carlotta Mercolini (3.2, n.6)-Gloria Cassini (4.1) 6-1, 6-4, Beatrice Bruni Lotti (3.2, n.7)-Silvia Morandi (4.3) 6-4, 6-3.



Intanto è partito il torneo nazionale Open maschile dotato di 3.000 euro di montepremi, il memorial “Cristian Cavioli”. Sono ben 91 i giocatori al via di questa grande rassegna, capeggiati dal 2.1 Antonio Campo, dai 2.2 Michele Vianello e Leonardo Taddia, a seguire i 2.4 Alessandro Canini ed Alberto Bronzetti, entrambi portacolori del Tc Viserba, Juan Cruz Martin Manzano, Uladzislau Zhuk ed ancora i 2.5 Nicola Filippi e Diego Zanni. Si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Andrea Milano, Enea Carlotti, Jacopo Montoneri, Carlo Castelvetro, Francesco Muratori, Gioele Marconi, Maurizio Maestri, Enrico Bucchi, Stefano Iandoli, Andrea Pacchioni, Federico Mieli e Christian Ottaviani. A seguire il tabellone di 3° dove i big sono nell’ordine i 3.1 Matteo Stefanini, Giacomo Ercolani, Pietro Ricci, Tommaso Filippi, Alessandro Fiocchi, Pietro Vagnini, Simone Piraccini e Jari Castellucci.