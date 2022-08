Baseball, semifinale scudetto: in gara2 San Marino-Grosseto 13-3

Sport

Repubblica San Marino

| 12:37 - 20 Agosto 2022

San Marino vince anche gara2 a Serravalle e si porta sul 2-0 nella serie, in attesa della ripresa delle ostilità a partire da lunedì a Grosseto. Protagonista dell’incontro un attacco capace di andare a segno ben 10 volte nei primi 3 inning, mentre sul monte di lancio Quattrini porta a casa la vittoria in 4 riprese senza subire punti. Nel box da segnalare il 3/5 di Lino e il percorso netto di Ustariz (2/2 e 2 basi ball) e Leonora (2/2 con 1 base ball e una volata di sacrificio, in totale 5 pbc).



LA CRONACA. Al 1° inning arrivano subito due punti per San Marino, col singolo a basi piene di Leonora a firmare l’1-0 e la base ball a Pieternella subito dopo a generare il 2-0 automatico. Al 2° la gara prende definitivamente la via del Titano. Con due out e Ferrini in base, l’opportunità dell’out in prima è mancato dalla difesa grossetana (errore di tiro) e a quel punto i padroni di casa segnano a valanga. Lino tocca il singolo del 3-0, Ustariz guadagna una base ball che riempie i cuscini e Leonora lo segue con altri quattro ball che vogliono dire 4-0. Sul monte c’è il cambio, con l’ex Oberto a sostituire Cozzolino. Il rilievo viene subito colpito da Pieternella, la cui valida porta a casa i due punti del 6-0. Al 3° altri quattro punti per San Marino che arrivano con cinque singoli: Ferrini, Celli, Lino (7-0), Ustariz (8-0) e Leonora (10-0).

Intanto Quattrini è abile a lasciare a zero gi avversari anche quando si rendono pericolosi. Al 2°, in situazione di basi piene, una gran presa di Pieternella sulla volata di Vaglio chiude l’inning. Al 3°, sempre con tutti i cuscini occupati, Quattrini elimina al piatto Herrera e Sgnaolin batte una volata su Ustariz.

La gara è controllata da San Marino, che segna altri tre punti al quinto grazie al fuoricampo da due punti di Angulo (12-0) e alla volata di sacrificio di Leonora (13-0). Intanto Peluso e Luca Di Raffaele traghettano la partita fino al 7°, quando su Mazzocchi entrano tre punti per la Spirulina Becagli. Doppio di Chelli e singolo di Barcelan firmano l’1-13, mentre la quarta valida di serata di Ambrosino porta a casa due punti per il 3-13. Mazzocchi chiude poi su Ferretti per il terzo out (F9).

San Marino vince 13-3 e si porta sul 2-0 nella serie con Grosseto.



Il tabellino

SAN MARINO BASEBALL – BBC SPIRULINA BECAGLI GROSSETO 13-3

GROSSETO: Albert ec (0/4), Chelli es (1/3), Barcelan 3b (3/4), Loardi (Fancellu 0/1) ed (0/1), Herrera ss (1/3), Sgnaolin 1b (0/4), Ambrosino dh (4/4), Sarrocco r (0/2), Vaglio (Ferretti 0/3) 2b (0/1).

SAN MARINO: Ferrini 3b (1/4), Celli (Lo. Di Raffaele 0/1) dh (2/3), Angulo 2b (1/3), Lino r (3/5), Ustariz 1b (2/2), Leonora es (2/2), Pieternella (Di Fabio) ed (1/2), Epifano ss (0/3), Pulzetti ec (0/4).

GROSSETO: 000 000 3 = 3 bv 9 e 1

SAN MARINO: 244 030 X = 13 bv 12 e 1

LANCIATORI: Cozzolino (L) rl 1.2, bvc 3, bb 6, so 3, pgl 2; Oberto (r) rl 2.1, bvc 6, bb 0, so 0, pgl 4; Hidalgo (r) rl 0.1, bvc 3, bb 3, so 0, pgl 3; Bulfone (f) rl 1.2, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0; Quattrini (W) rl 4, bvc 3, bb 3, so 5, pgl 0; Peluso (r) rl 1, bvc 1, bb 0, so 1, pgl 0; Lu. Di Raffaele (r) rl 1, bvc 1, bb 0, so 3, pgl 0; Mazzocchi (f) rl 1, bvc 4, bb 1, so 1, pgl 3.

NOTE: fuoricampo di Angulo (2p. al 5°); doppi di Chelli e Celli.