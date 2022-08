Cinema all'aperto e gratuito, al parco XXV Aprile "Almanya - la mia famiglia va in Germania"

Eventi

Rimini

| 10:37 - 20 Agosto 2022

La Vela Illuminata, la rassegna itinerante cinematografica, organizzata da Notorius Rimini Cineclub aps, con il sostegno di Regione Emilia Romagna ed Emilia Romagna Film Commission ed il contributo dei Comuni di Montegridolfo, San Clemente e Poggio Torriana, Coop. Cento Fiori Rimini e Associazione Società de Borg aps ed il patrocinio del Comune di Rimini (sponsor della manifestazione RivieraBanca e Coop Alleanza 3.0), prosegue con il suo variegato cartellone di proiezioni all'aperto ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili (inizio alle ore 21.15).

Domenica 21 agosto a Rimini al Parco XXV Aprile (Serra Cento Fiori, ingresso da via Galliano) è in programma il film Almanya – la mia famiglia va in Germania di Yasemin Samdereli con Vedat Erincin, Fahri Yardim, Lilay Huser e Demet Gül.

Da molti anni Hüseyin Yilmaz vive in Germania con la sua vasta famiglia che resta sorpresa dall'annuncio di un viaggio collettivo in Turchia, nella terra di origine del patriarca. L'occasione è preziosa per ritrovare le proprie radici e la propria identità. Vivace e commovente commedia etnica, "Almanya" sorprende per la sua capacità di raccontare una storia familiare originale ed articolata.



Per informazioni: tel. 0541/26208 cell. 338/5712759