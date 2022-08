Dal 1981 un punto di riferimento per tutta Pennabilli: "L'Ortofresco" spegne 41 candeline

Attualità

Pennabilli

| 09:37 - 20 Agosto 2022

"L'Ortofresco" negli anni '80 (foto dalla pagina Facebook del Comune).

Sono passati 41 anni da quando Angela Tagliaventi incominciò a gestire insieme alla sorella Lorena la piccola bottega di frutta e verdura in via Roma a Pennabilli.

"È un gustoso compleanno quello de “L’Ortofresco”, una delle “botteghe” storiche di Pennabilli - scrive in una nota il Comune - la cui attività affonda le radici negli anni Cinquanta e dal 20 agosto 1981 è ininterrottamente gestito con passione da Angela Tagliaventi. Ancora oggi il negozio è una tappa fissa per gli amanti di frutta e verdura, ma ha ampliato l’offerta merceologica ai fiori, alle piante e alla possibilità di allestire con sapienza e gusto chiese per matrimoni, comunioni, cresime e cerimonie".



Sulla pagina Facebook del Comune di Pennabilli oltre al pubblico elogio è stata raccontata l'emozionante storia di Angela e del suo "Ortofresco".



“Grazie a tutti, grazie a Pennabilli - commenta Angela Tagliaventi - dopo 41 anni nutro un amore ancora più grande per la mia attività, il paese e i suoi abitanti. Con i clienti si instaurano rapporti, ci si confida vicendevolmente. Chi entra in negozio sono persone, volti e storie, mai numeri da servire”.