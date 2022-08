Attualità

| 08:03 - 20 Agosto 2022

Alfa (foto Ansa).

"Se vedi questo video, sei invitato a un mio concerto gratis a sorpresa", con questa frase il rapper e cantautore genovese classe 2000 Alfa, nome d'arte di Andrea De Filippi, invita tutti i suoi fan tramite un video pubblicato su TikTok a radunarsi questa sera (20 agosto) in Viale Ceccarini 59 a Riccione, specificando che "non servirà il biglietto". Non è la prima volta che Alfa ha organizzato iniziative del genere facendo cantare tutto unito il giovane publico che ogni volta risponde presente.