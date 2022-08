Paura sul lungomare di Rimini, auto si ribalta a Marina Centro

Cronaca

Rimini

| 19:45 - 19 Agosto 2022

L'auto cappottata in Viale Vespucci a Rimini.

Si sono vissuti momenti di apprensione per una coppia di ragazzi alla guida di un'auto che nel tardo pomeriggio di oggi (19 agosto), si è ribaltata in viale Vespucci sul lungomare di Rimini. L’incidente si è verificato intorno alle ore 18. Dopo aver perso, per cause da accertare, il controllo del veicolo, il conducente non ha potuto evitare il ribaltamento. L’auto si è fermata nel pressi del supermercato Conad, dove in quel momento la zona era piena di gente. La scena dell’incidente inizialmente ha fatto temere il peggio.