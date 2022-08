Sport

Rimini

| 18:53 - 19 Agosto 2022

Aspettando l'attaccante e un difensore centarle, il Rimini annuncia l'esterno offensivo Simone Rosso, classe 1995. Cresciuto nelle giovanili del Torino, dopo l’esordio in Serie A con la formazione granata, ha collezionato in carriera 114 presenze in Serie C e 25 in Serie B. Nelle ultime tre stagioni, il nuovo giocatore biancorosso, ha indossato le maglie di Pro Vercelli, Mantova, Casertana e Teramo scendendo in campo 85 volte con 11 gol.