Calcio D, United Riccione fa il colpo grosso: il bomber Stefano Padovan

| 18:43 - 19 Agosto 2022

Stefano Padovan al centro tra il presidente Pasquale Cassese e il ds Giacomo Laurino.

E’ un colpo che fa sognare quello messo a segno oggi dallo United Riccione. Il Presidente Pasquale Cassese e il Direttore Sportivo Giacomo Laurino hanno trovato l’accordo con Stefano Padovan, attaccante classe ‘94 scuola Juventus (con la quale Primavera ha giocato 33 partite segnando 27 reti) che vanta 45 presenze in Serie B con le maglie di Lanciano, Crotone e Pescara e 189 presenze e 20 gol in Serie C con le maglie di Foggia, Vicenza, Pordenone, Casertana, Sambenedettese, Pro Vercelli e, la scorsa stagione, Imolese.

Stefano Padovan ha scelto l’ambizioso progetto del Presidente Pasquale Cassese e del suo Riccione per la sua prima stagione in Serie D.

Nella giornata dell’annuncio di Gironi (United Riccione inserito nel D) e calendari, il tecnico Mattia Gori trova il calciatore che completa il reparto offensivo, un attaccante la cui storia parla al posto suo e il cui futuro è tutto da scrivere con la penna biancazzurra.



Arriva a titolo definitivo dalla Triestina anche Bruno Catania, attaccante classe 2004 scuola Pro Patria. E' disponibile per la sfida di Coppa Italia di domenica.