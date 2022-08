Telecamere Rai a Novafeltria: in onda su Rai1 il servizio girato durante il Maledette Malelingue Festival

Attualità

Novafeltria

| 14:33 - 19 Agosto 2022

Le telecamere Rai con Anna Bischi Graziani.

Andrà in onda oggi (19 agosto) durante la puntata di "Estate in Diretta", noto programma di Rai 1, il servizio su Ivan Graziani girato in occasione del Maledette Malelingue Festival, la kermesse dedicata all'artista abruzzese molto legato a Novafeltria che si è svolta per la prima volta quest'anno nel mese di luglio. Per l'occasione è stata intervistata dalla Rai anche la moglie Anna Bischi Graziani. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 17:20, lo spazio dedicato alla musica inizierà indicativamente intorno alle 18:10.