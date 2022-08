Cronaca

Riccione

| 13:36 - 19 Agosto 2022

Albero pericolante in via Catullo.

Chiusa via Catullo lato mare a Riccione (zona Palacongressi) a causa di un grosso pino pericolante che ha messo in allarme abitanti e automobilisti. Intervento dei Vigili del Fuoco e Polizia Locale nel primo pomeriggio di oggi (19 agosto). Chiusa al traffico la strada, probabilmente per diversi giorni. Si tratta di una mossa precauzionale visto che apparentemente non sussistono preoccupazioni sulla stabilità della pianta, ma anche vista la sua posizione molto vicina alla ferrovia.