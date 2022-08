Saludecio, successo di pubblico per ‘Profumo di 800’: tanti eventi di qualità

Attualità

Saludecio

| 12:44 - 19 Agosto 2022

Un momento della serata di festa.

Proseguono a Saludecio i “Sabati del villaggio”. Questo sabato 20 agosto Festa d’agosto a Sant’Ansovino alle ore 21 con musica popolare romagnola e marchigiana con la compagnia “Viva el ball” ad ingresso libero. Mentre la due giorni “Profumo di ‘800” nel centro del borgo si è chiusa con un successo di pubblico e critica per rilanciare Saludecio soprattutto in prospettiva del 2023 quando tornerà ufficialmente per il suo 40esimo compleanno l’Ottocento Festival con un formato tradizionale di più giorni. ”E’ stato un successo di critica che non si può misurare solo in termini di numeri _ spiega l’assessore alla Cultura Gigliola Fronzoni _ ma anche in termini di grandissima qualità, di bellissima gente, di alta competenza e professionalità degli artisti e di una precisa e puntuale organizzazione. Ringraziamo tutti i gruppi che si sono esibiti: dal balletto “B-YOU Arte” del Movimento di Barbara Bianchi all’intesa perfetta di “Cechicha” (Samuele e Fiorella); dalla potenza espressiva di Roberto Caminiti nel rileggere Cechov alla Filarmonica Città di Rimini con brani cameristici diretti dal M° Abbondanza, ed ancora la bravura indiscussa della A.B. Rimini Big Band formata da ex Docenti di Conservatorio e del loro direttore e arrangiatore M° Renzo Angelini, i due gruppi di Danze Ottocentesche nei loro magnifici costumi che ci riportano all’indimenticabile valzer del Gattopardo; l’illuminazione artistica di N.S Service ed infine ringraziamo l’associazione Fermento Etnico per il prezioso lavoro di squadra sia nelle scelte che nel coordinamento. Diamo appuntamento a tutti al quarantesimo compleanno nel 2023 dell’Ottocento Festiva!”.