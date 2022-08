Maltempo, in viale Regina Elena albero crolla su auto in sosta. Danni in tutto il riminese

Cronaca

Rimini

19 Agosto 2022

Albero crollato su auto in sosta.

Numerosi interventi questa mattina (venerdì 19 agosto), consuegenza dei danni provocati dall'intensa perturbazione che ha colpito il territorio riminese, da parte dei Vigili del Fuoco. Molte le chiamate che hanno raggiunto la centrale operativa di Rimini. Le squadre del 115 sono state allertate per diverse tipologie di interventi: rami pericolanti, rimozione alberi, per ripristinare cantine allagate. I danni maggiori si sono registrati in viale Regina Elena, all'interno del parcheggio di una struttura alberghiera, dove questa notte, poco dopo l'una, una squadra di operai sono dovuti intervenire per rimuovere un grosso albero caduto su alcune automobili in sosta. Disagi anche a Riccione, la furia del vento ha fatto cadere un grosso pino in viale Spontini. La strada è stata chiusa al traffico per rimuovere la pianta. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.