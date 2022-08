Basket C Silver: è tutto vero, Eugenio Rivali giocherà negli Angels Santarcangelo

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 11:59 - 19 Agosto 2022

Da sinistra: la sindaca Parma, il presidente Angels Fabbri, Rivali, il patron di Dulca Fabbri e Stargiotti.

Confermata la indiscrezione di Altarimni.it di qualche giorno fa: il play Eugenio Rivali la prossima stagione giochera in serie C Silver con la maglia degli Angels Santarcangelo. Lo ha annunciato la società nella conferna stampa di venerdì nell’azienda Dulca di patron Fabbri che ha rinnovato la partnership con il club gialloblu: sarà il main sponsor per l’ottavo anno con il marchio presente sulle canotte ufficiali di gara. La squadra si chiamerà Dulca Santarcangelo.

Eugenio Rivali è un grande colpo per tutta la città di Santarcangelo: si tratta di un giocatore esperto, di personalità; nelle ultime quatro stagioni a RBR con cui ha centrato due promozioni, l’ultima in A2. Il “genio” si legherà agli Angles con un contratto biennale.

Nel club avrà il compito di fare da chioccia e aiutare nella crescita dei giovani e cercare di lanciare Santarcangelo Basket in categorie superiori: il presidente Maurizio Fabbri ha auspicato in futuro il ritorno in serie B del club.

Infine è stato ufficializzato il ritorno di Simone Stargiotti, nelle vesti di dirigente: metterà a disposizione la sua passione e le sue competenze nella prima squadra Angels.

Presente anche il sindaco Alice Parma che ha ribadito l’importanza degli Angels per il lavoro svolto nel settore giovanile e nel sociale.