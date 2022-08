Calcio Eccellenza, cinquina del Victor San Marino all'Academy U19 (5-0)

Sport

Repubblica San Marino

| 12:22 - 19 Agosto 2022

Cinquina del Victor San Marino nella penultima partita amichevole del precampionato 2022/2023. Sul campo sintetico dello Stadio di Acquaviva (Rsm), capitan Ambrosini e compagni hanno battuto agevolmente, come da previsione, la squadra Under 19 dell’Academy San Marino per 5-0.

Protagonista senz’altro Alberto Malo, autore di una doppietta. Le altre quattro reti sono state messe a segno da Alessandro Mantovani, Antonio De Queiroz e Alessandro Monaco.

Per i biancazzurri, dunque, una prova collettiva molto positiva quando mancano solamente nove giorni all’inizio del campionato di Eccellenza, al quale parteciperanno per il secondo anno consecutivo.

Ma prima gli uomini di mister Cassani saranno nuovamente protagonisti in un doppio appuntamento questo fine settimana: sabato 20 agosto alle ore 19, all’Atlante Shopping Center di Dogana, si terrà la serata della loro presentazione ufficiale, mentre domenica 21 agosto alle ore 17, al campo di Rivazzurra, si disputerà la quinta e ultima partita amichevole estiva contro la squadra Primavera del Rimini Football Club.