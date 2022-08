Misano, gli eventi del post Ferragosto. Torna la Portovida

Eventi

Misano Adriatico

| 11:49 - 19 Agosto 2022





Un altro weekend di eventi a Misano Adriatico, che comincia ad entrare nel clima MotoGP, all’insegna di proposte per ogni età e per le tante famiglie che vivranno un weekend soleggiato.



Questa sera (venerdì 19 agosto) appuntamento con Tale e Quali che vedrà sul palco di Piazza della Repubblica Daniele Si Nasce (finalista del programma di Rai Uno) che interpreta Renato Zero



Domani (sabato 20 agosto), dalle 18:00, la tradizionale Portovida a Portoverde, mercatino dell’artigianato e artisti di strada per godersi uno dei posti più suggestivi di Misano. Dalle 21.00 l’animazione in Piazza della Repubblica sarà a cura del Kid Show. A Misano Centro, dalle 18.00 il Mercatino del fai da te.



Domenica (21 agosto) alle 21.00 al Parco del Sole di Misano Brasile, spettacolo dell’orchestra Davide Salvi nel cartellone di Misano Balla, mentre alle 22.00 è in programma l’animazione in piazza de3lla Repubblica con il Welcome Show.



Stanno riscuotendo successo i Corsi di guida moto dedicati a bambini e ragazzi a cura degli esperti di Junior Moto School, all’Arena 58 in viale Romagna.



Al cinema teatro Astra in via d’Annunzio continua l’esposizione dell’artista Luigi Criscione, con apertura quotidiana dalle 19.30 alle 23.00.