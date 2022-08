Trasporto scolastico, a Rimini costi dimezzati per famiglie numerose e bisognose

Attualità

Rimini

| 11:00 - 19 Agosto 2022



La giunta del Comune di Rimini ha approvato anche per il prossimo anno scolastico 2022/2023 la riduzione del 50% del costo dell’abbonamento al trasporto scolastico. La riduzione riguarda gli alunni appartenenti a nuclei familiari con almeno tre minori fino a 14 anni di età e che hanno l'indicatore ISEE per minorenni di valore pari o inferiore a 25 mila euro. Il valore dimezzato dell’abbonamento verrà poi integrato e corrisposto dal Comune direttamente a Start Romagna S.p.A. , gestore del servizio e aggiudicatarie dell’appalto per il servizio di trasporto. L’anno scorso sono state più di cinquanta le domande accolte.



Per informazioni:



Via Ducale 7, 47921 Rimini



Orari:

Lunedì 9:00 - 13:00Martedì 9:00 - 13:00 e 15:00 - 17:00Mercoledì 9:00 - 13:00Giovedì 9:00 - 13:00 e 15:00 - 17:00Venerdì 9:00 - 13:00Telefono:+39 0541 704752+39 0541 704756+39 0541 793897+39 0541 704211